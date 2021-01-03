Вакцинация от вируса: кому можно, а кому нет?

Можно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом?

Все переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию, если у них нет противопоказаний. Об этом заявили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Москве.

Есть несколько основных критериев, которым должны соответствовать желающие вакцинироваться. Во-первых, возраст — не моложе 18 лет. Во-вторых, отсутствие признаков ОРВИ. Если простудились, до вакцинации нужно ждать две недели.

Также вакцинация противопоказана беременным и кормящим мамам. Кроме того, если вы проходили какую-либо другую вакцинацию (например, от гриппа), то должно пройти 30 дней, прежде чем можно будет привиться от коронавируса.

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