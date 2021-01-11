Когда прививка от коронавируса даст наилучший результат?

Вирусологи назвали «идеальный момент» для вакцинации от коронавируса.
Вирусологи рассказали об «идеальном моменте» для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Они считают, что немаловажную роль играет уровень антител в организме.
«Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — пояснил ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.
Чепурнов отметил, что производители тестов на антитела к COVID-19 используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех есть показатель, который называется «серой зоной». По его словам, наличие антител в организме необходимо проверять с периодичностью в полтора месяца, поскольку их число со временем сокращается. Он добавил, что пока у человека высокий уровень антител, лучше не делать прививку от коронавируса, т. к. она может оказаться неэффективной.
При этом заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов считает, что переболевший коронавирусом защищен от вируса не меньше, чем вакцинировавшийся.
«Ведь вакцинация — это фактически лишь имитация заражения вирусом. Если у человека есть значительный титр антител, превышающий пороговое значение в 3–4 раза, он защищен никак не меньше, чем тот, кто прошел вакцинацию. Ну, а измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть еще и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител», — уточнил эксперт.
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