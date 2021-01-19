На прививку от COVID-19 можно будет записаться на «Госуслугах» с 31 января

Все россияне с 31 января смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильной комиссии Госсовета проработать возможность записи россиян на вакцинацию от новой инфекции через портал госуслуг.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на «Госуслугах» и в мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что сейчас системы здравоохранения регионов налаживают взаимодействие с порталом госуслуг. По словам зампредседателя, этот процесс зависит от того, насколько власть на местах оперативно включилась в работу.

«Но, по нашей информации, всё идёт успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей», — подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер уточнил, что граждане в регионах могут записаться на прививку в поликлинику, к которой прикреплены, а также в ближайший пункт вакцинации.

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По инф. Парламентской газеты

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