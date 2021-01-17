Импортных вакцин от ковида в России не будет

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Один из знакомых с делом источников рассказал, что Pfizer не обращалась за сертификацией и регистрацией своей вакцины в России. Переговоров о госзакупках вакцины не ведется.
11 января в пресс-службе Pfizer объяснили, что компания в 2021 году будет поставлять эту вакцину только по уже заключенным государственным соглашениям. Без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники пока невозможна, в том числе филиал израильского госпиталя Hadassah в «Сколково». Так компания ответила на вопрос о поступлении вакцин от Pfizer в Россию через филиал Hadassah в «Сколково».
«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года», — заявили в Pfizer.
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В Норвегии после прививки от коронавируса скончались 23 человека. Все умершие были привиты вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
В конце декабря 2020 года в колл-центре сколковского филиала израильской клиники Hadassah Medical Moscow «Интерфаксу» сказали, что идут переговоры о поставках в Россию вакцин от коронавируса производства Pfizer и Moderna. Тогда в колл-центре отмечали, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в «лист ожидания».
Эффективность вакцины от COVID-19 от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Эта вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС, Израиле и ряде других стран.
Вакцины Pfizer и Moderna в России не зарегистрированы.
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А тем временем...
Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что в клинике «Хадасса» медицинского кластера «Сколково» все-таки прививают от ковида препаратом разработки Pfizer «в частном порядке» на коммерческой основе.
В эфире «Эха Москвы» Соломатина заявила: ей самой в этой клинке предложили привиться вакциной Pfizer. «Я точно знаю, что в Москве этой вакциной уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. Ни для кого не секрет, что иностранную вакцину уже завезли в страну, и там, где люди платят деньги, привозят все, что угодно», — добавила депутат. При этом она не уточнила цену прививки вакциной Pfizer в «Хадассе».
Соломатина добавила, что она сама ее 80-летняя мама уже привились — российской вакциной.
На сайте клиники информации об иностранной вакцине не имеется.
Напомним, владелец клиники «Хадасса» Евгения Туголукова в конце декабря говорила, что планирует привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда это станет возможно. Расположение в медицинском кластере «Сколково» позволяет клинике применять препараты, не зарегистрированные в России, но одобренные ОЭСР. Тогда Туголукова не смогла назвать сроки завоза вакцины из-за ее дефицита в других странах.
Кроме того, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Если Минздрав даст на это добро, испытания начнутся в конце февраля.
В России вакцины Pfizer и Moderna пока не прошли регистрацию. Для массовой вакцинации в России применяется препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке писал, что на государственном уровне закупок вакцины Pfizer в 2021 году не планируется.
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