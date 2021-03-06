Модель Дурицкая была связана с убийцами Немцова?..

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров считает, что основные следы убийства оппозиционного Кремлю политика Бориса Немцова «ведут на Украину». Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
«В ту ночь с Немцовым была его спутница — украинка (модель Анна Дурицкая — прим. МГ.). Пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же…» — отметил Кадыров.
Поведение подруги Немцова показалось ему странным. «Много странностей и в поведении Дурицкой. Сразу же после убийства она почему-то как по указке подошла к стоящему рядом автомобилю-мусороуборщику. Казалось бы, какое отношение эта техника имеет к произошедшему? Уж не по той ли причине, что в ней находились потенциальные убийцы, которых она знала? А если это не так, то о чем она с ними беседовала в течение 5 минут?» — высказал свою точку зрения чеченский лидер.
Кадыров подчеркнул, что появившиеся в последнее время в СМИ сообщения «со ссылками на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства» о том, что в преступлении могут быть замешаны сенатор и депутат Госдумы из Чечни Сулейман Геремеев и Адам Делимханов, являются абсурдом.
«Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова», — сообщил Кадыров, назвав эти данные «бурными фантазиями буквописцев», «абсурдными мыслями» и ложью.
Немцов погиб 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Его застрелили у самых стен Кремля. По уголовному делу проходил чеченский киллер и другие уроженцы республики.
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