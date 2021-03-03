Дело Немцова: журналисты узнали о звонках в день убийства политика

Старшая дочь Бориса Немцова Жаннна на днях пообещала, что журналисты вскоре представят новые данные об убийстве ее отца. И вот «Медиазона» опубликовала собственную хронологию звонков и поездок группы, причастной к убийству политика Бориса Немцова.

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По этим данным, часть группы оказалась связана с РОВД Шелковского района Чечни. Отмечается, что в день убийства политика в Москву прилетел полицейский из этого отдела. Кроме того, аналитики издания утверждают, что предполагаемые соучастники убийства в день преступления и после него созванивались с сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Хронология была составлена на основании анализа видеозаписей, сведений о перелетах и биллингов звонков, запрошенных во время расследования следователями СК РФ. На основании этих данных журналисты «Медиазоны» пришли к выводу, что активное участие в делах группы убийц Немцова принимали чеченские силовики Асланбек Хатаев и Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Немцова называют организатором убийства.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. За участие в его убийстве различные сроки получили Заур Дадаев, Анзон и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Организатором и заказчиком преступления следствие называло водителя Руслана Геремеева Руслана Мухудинова, который в настоящее время находится в международном розыске.

Бывший замкомандира полка батальона "Север" Заур Дадаев ранее фактически взял на себя организацию убийства Бориса Немцова. По его словам, преступление было совершено из-за неоднократных негативных высказываний политика о мусульманах и их религии. Остальные четверо арестованных были привлечены к операции, поскольку проживали в московском регионе и знали город.

Убийство Бориса Немцова не оставило равнодушным никого. И у многих возникли сомнения, что расследование убийства было картинным, а настоящий заказчик остался неизвестен. Будем ждать полного расследования журналистов, возможно, они смогут приоткрыть тайну этого громкого преступления.



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По инф. rosbalt.ru

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