Дочь Немцова пообещала новые журналистские расследования его убийства

Несколько групп журналистов-расследователей изучают повторно материалы дела убитого политика Бориса Немцова и готовятся раскрыть новые данные, сообщила его дочь Жанна Немцова.

«Дело не закрыто, следственная группа до сих пор формально работает. У нас открылась другая возможность: журналисты-расследователи сегодня подменяют Следственный комитет. Ярким примером этого является почти полное раскрытие покушения на Алексея Навального. СК отказался даже открывать дело, но силами журналистов Bellingсat и The Insider дело было практически раскрыто», — сказала Немцова.

Она добавила, что «мы очень скоро узнаем много новых подробностей» об убийстве Бориса Немцова.

В самом центре Москвы в пятницу 28 февраля 2015 года был убит оппозиционный политик и депутат Ярославской областной думы Борис Немцов. Он шел по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Изначально сообщалось, что неизвестный открыл по нему огонь из проезжавшей мимо машины, позже — что мужчина выстрелил ему в спину с улицы и затем сел в машину. Четыре пули попали в Немцова. Политик умер на месте.

По делу арестованы пять человек. Как считает следствие, непосредственным исполнителем убийства был Заур Дадаев, еще четверо фигурантов дела следили за политиком и помогали исполнить преступление. Обвиняемые сознались в убийстве, но в июне 2015 года заявили, что не признают своей вины и оговорили себя под давлением оперативников.

Марши памяти Бориса Немцова проходят в Москве ежегодно. В этом году из-за пандемии организаторы не будут проводить марш, но столичная мэрия не стала возражать против возложения цветов.

Убийство Бориса Немцова не оставило равнодушным никого. И у многих возникли сомнения, что расследование убийства было картинным, а настоящий заказчик остался неизвестен. Будем ждать расследования журналистов, возможно, они смогут приоткрыть тайну этого громкого преступления.



Напомним наши заголовки по теме:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...