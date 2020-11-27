«Бориса не хотели видеть президентом»: подруга Немцова назвала свою версию убийства

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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Подруга Бориса Немцова Анна Дурицкая высказалась по поводу возможного мотива его убийства.
Украинская модель заявила в интервью Дмитрию Гордону, что Немцова убили его политические оппоненты, которые «не хотели, чтобы Борис стал президентом России». Она отметила, что оппозиционер погиб «за правду, за смелость и за желание изменить Россию».
В то же время девушка усомнилась в том, что убить Немцова «распорядился» лично президент РФ Владимир Путин.
«Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны», — сказала она.
Возлюбленная Немцова добавила, что в тот день он сильно нервничал, когда заехал за ней перед ужином. Через несколько дней политик должен был проводить митинг.
«Он был очень встревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят», — поделилась модель.
Дурицкая познакомилась с Немцовым в 2012 году во время отдыха в Турции. В 2018 году она стала третьей вице-мисс на конкурсе «Мисс Украина Вселенная». По словам Дурицкой, сейчас она ведет блог о моде.
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В начале 2016 года главу карельского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Его держали в СИЗО и психиатрических клиниках. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Известные политики, журналисты, представители сферы культуры и науки подписали в поддержку Дмитриева письмо. 24 ноября должно состояться очередное заседание по делу главы карельского «Мемориала». Ниже публикуются совершенно разные точки зрения известных писателей о нашумевшей истории. Свое мнение озвучили Борис Евсеев, Ефим Бершин, Евгений Попов, Дмитрий Стахов, Виктор Есипов, Денис Драгунский, Лилия Газизова и Юрий Милославский.
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