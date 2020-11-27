«Бориса не хотели видеть президентом»: подруга Немцова назвала свою версию убийства

Подруга Бориса Немцова Анна Дурицкая высказалась по поводу возможного мотива его убийства.

Украинская модель заявила в интервью Дмитрию Гордону, что Немцова убили его политические оппоненты, которые «не хотели, чтобы Борис стал президентом России». Она отметила, что оппозиционер погиб «за правду, за смелость и за желание изменить Россию».

В то же время девушка усомнилась в том, что убить Немцова «распорядился» лично президент РФ Владимир Путин.

Дурицкая также рассказала о первых минутах после того, как неизвестный выстрелил в Немцова в центре Москвы. По ее словам, политик скончался сразу.

«Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны», — сказала она.

Возлюбленная Немцова добавила, что в тот день он сильно нервничал, когда заехал за ней перед ужином. Через несколько дней политик должен был проводить митинг.

«Он был очень встревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят», — поделилась модель.

Дурицкая познакомилась с Немцовым в 2012 году во время отдыха в Турции. В 2018 году она стала третьей вице-мисс на конкурсе «Мисс Украина Вселенная». По словам Дурицкой, сейчас она ведет блог о моде.

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По инф. rosbalt.ru

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