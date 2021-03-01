Шесть лет со дня смерти Немцова: без задержаний не обошлось

27 февраля исполнилось ровно шесть лет со дня гибели Бориса Немцова. Напомним, политика застрелили на Большом Москворецком мосту. В минувшие выходные во многих городах России должны были пройти традиционные памятные акции, но их запретили. Люди, правда, все равно вышли. Некоторых задержали - по традиции последнего времени.

Обычно в годовщину его гибели в столице и других городах проходят памятные акции. В этом году акции не согласовали «из-за пандемии», в том числе в Пскове, Красноярске, Краснодаре, Великом Новгороде, Ханты-Мансийске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Москве, Кирове, Новосибирске.Однако люди все равно вышли на улицы, чтобы почтить память политика. Как результат - задержания.

Так, в Казани полиция задержала студента Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву. Они возложили цветы в память о Немцове к часам на улице Баумана, а через пару минут к ним подошли сотрудники полиции и отвели в отдел. Позднее активистов отпустили без протоколов, уточняет интернет-журнал «Ветер».

В то же время в Краснодаре по дороге на акцию памяти Немцова также задержали активиста Виталия Вотановского. По данным портала «Свободные медиа», его увезли в отделение, ему пришлось написать объяснительную по поводу мероприятия, после чего мужчину отпустили.

А в городе Горячий Ключ Краснодарского края силовики «схватили» координатора регионального штаба Алексея Навального Анастасию Панченко. «ОВД-Инфо» сообщает, что ее отвезли в ОВД, а поводом для задержания стали твиты Панченко об акции памяти Немцова, которая планировалась в Краснодаре. Однако позднее дело в отношении Панченко было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Тем временем избежать ареста не смог активист из Челябинска. Лидер движения «Весна» Александр Кашеваров получил 5 суток из-за анонса акции памяти Немцова на странице движения, сообщает «Апология протеста». Активиста признали виновным в организации несогласованного мероприятия. При этом 26 февраля Кашеварова дважды задерживали, но в первый раз отпустили без составления протокола, а во второй раз оставили в отделе полиции на ночь и отобрали телефон.

Москвичи 27 февраля выстроились в очередь, чтобы возложить цветы к месту убийства оппозиционера Немцова. На Большой Москворецкий мост прибыли как знавшие его политики и общественники, так и обычные граждане. Память Немцова почтили лидер «Яблока» Григорий Явлинский, экс-премьер Михаил Касьянов, соратник погибшего Илья Яшин, матери признанных политзаключенными россиян и другие.

В Петербурге горожане почтили память погибшего в окружении силовиков. А в центр Новосибирска в годовщину убийства Немцова стянули полицию и автозаки. Акции прошли также в Нижнем Новгороде. Память первого губернатора Нижегородской области Немцова почтили у временного мемориала на главной улице города. Горожане принесли цветы к портрету политика «под наблюдением» сотрудников полиции. О задержаниях не сообщалось.

Кстати:

дочь политика Жанна Немцова рассказала радиостанции «Эхо Москвы», что журналисты проводят расследование убийства Бориса Немцова в 2015 году и что «скоро» появятся много новых подробностей.

«Я знаю, что сейчас несколько групп журналистов-расследователей изучают повторно материалы дела Немцова, изучают другие источники информации. Я думаю, что мы очень скоро узнаем много новых подробностей», — заявила Немцова.

По ее словам, «журналисты Bellingсat и The Insider ведут свою работу».

«Мы эту картину восстанавливаем. Я думаю, единственный вопрос, который останется — это кто заказал. А остальные обстоятельства и всех причастных мы проясним», — сообщила она.

Депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.

В 2017 году по обвинению в его убийстве осудили пятерых выходцев из Чечни. Самый большой срок получил Заур Дадаев. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет колонии.

Организатором убийства следствие считает бывшего офицера чеченского батальона «Север» Руслана Мухудинова, его объявили в международный розыск. По мнению адвокатов семьи Немцова, настоящим организатором убийства является командир батальона «Север» Руслан Геремеев, водителем которого был Мухудинов.

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К слову

Фонд Бориса Немцова в шестилетнюю годовщину убийства политика сообщил, что премия за смелость его имени в 2021 году досталась лидеру оппозиции России Алексею Навальному. Фонд также потребовал немедленного освобождения оппозиционера.

Алексей Навальный смело отстаивает демократические ценности, пояснили в фонде свой выбор. Политик «не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России», — сказано в сообщении организации в Facebook.

Совет фонда подчеркнул, что Навальный за годы своей работы превратился в «самого влиятельного оппозиционного политика страны и в «символ сопротивления тирании в мире».

Ранее Навальный удостоился премии за мужество, учрежденной Женевским форумом по правам человека.

Навальный обвинил ФСБ и президента Владимира Путина в причастности к своему отравлению. Оппозиционер, известный громкими антикоррупционными расследованиями, утверждает, что против него применили запрещенное международными конвенциями химоружие — вещество «Новичок», российские власти это отрицают. Пройдя лечение и длительную реабилитацию в Германии, 17 января политик вернулся на родину и был задержан прямо в аэропорту. Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и приговорил Навального к 2 годам шести месяцам заключения с учетом пребывания под домашним арестом.

По инф. rosbalt.ru

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