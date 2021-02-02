Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.
«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — сказал зампред Совбеза.
По его словам, сейчас деятельность политика стала гораздо «более циничной и разнузданной», чем несколько лет назад. Он отметил, что разбирательства, касающиеся здоровья Навального уже не уместны, так как он не болен. Но если разбирательства потребуются, то российская сторона должна получить данные о его здоровье. Откуда именно, чиновник не уточнил.
«Нам такие данные не дают. Если они будут получены, тогда можно принимать какие-то процессуальные решения», — объяснил Медведев.
Отдельно зампред Совбеза прокомментировал акции протеста в поддержку Навального. По мнению Медведева, люди имеют право выражать недовольство власти, но протестная активность должна оставаться в рамках закона. Он сказал, что совершенно нормально, когда жители выражают свою гражданскую позицию. Люди имеют право высказать власти все, что они думают, добавил Медведев.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН сразу по его возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение. На следующий день суд отправил Навального в СИЗО на 30 суток.
23 и 31 января по всей России прошли митинги в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», после последней акции задержали более 5,2 тыс. человек в 88 городах.
Повторимся еще раз: россияне не просят, они требуют, чтобы власти заметили те проблемы, что назрели в обществе, просят, чтобы была справедливость. И фигура Алексея Навального здесь скорее просто напросто повод, символ, как бы кто к нему ни относился. Отношение к нему властей и поведение силовиков во время акций протеста — это та грань, переступив которую, власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».
Серьёзный скандал разразился вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Зоозащитники обвинили певицу в том, что она выбросила своих собак на улицу! Впрочем, сама артистка с таким утверждением совершенно не согласна.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество «Докторской» колбасы, представленной на прилавках российских магазинов. Они выяснили, что недобросовестные производители все чаще ради экономии в продукцию с маркировкой ГОСТ подмешивают посторонние компоненты. Из пяти проверенных образцов в четырех обнаружена ДНК курицы, которая не предусмотрена рецептурой.
Чтобы сохранить красоту и молодость как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за собой. Красивая и чистая кожа всегда привлекает внимание, это придает уверенности в себе и повышает самооценку. Однако не всегда получается обеспечить правильный уход в домашних условиях. Поэтому лучше записаться в салон красоты, где настоящие специалисты проведут осмотр и назначат комплексные процедуры. Профессиональные косметологические средства помогают кардинально преобразить внешность, сделав её максимально привлекательной.
Популярная советская и российская актриса Ирина Алфёрова в последние годы редко появляется на публике и даёт интервью. Но недавно она рассказала о своих отношениях со вторым мужем, актёром Александром Абдуловым.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.