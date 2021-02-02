Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.

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«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, сейчас деятельность политика стала гораздо «более циничной и разнузданной», чем несколько лет назад. Он отметил, что разбирательства, касающиеся здоровья Навального уже не уместны, так как он не болен. Но если разбирательства потребуются, то российская сторона должна получить данные о его здоровье. Откуда именно, чиновник не уточнил.

«Нам такие данные не дают. Если они будут получены, тогда можно принимать какие-то процессуальные решения», — объяснил Медведев.

Отдельно зампред Совбеза прокомментировал акции протеста в поддержку Навального. По мнению Медведева, люди имеют право выражать недовольство власти, но протестная активность должна оставаться в рамках закона. Он сказал, что совершенно нормально, когда жители выражают свою гражданскую позицию. Люди имеют право высказать власти все, что они думают, добавил Медведев.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН сразу по его возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение. На следующий день суд отправил Навального в СИЗО на 30 суток.

23 и 31 января по всей России прошли митинги в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», после последней акции задержали более 5,2 тыс. человек в 88 городах.

Повторимся еще раз: россияне не просят, они требуют, чтобы власти заметили те проблемы, что назрели в обществе, просят, чтобы была справедливость. И фигура Алексея Навального здесь скорее просто напросто повод, символ, как бы кто к нему ни относился. Отношение к нему властей и поведение силовиков во время акций протеста — это та грань, переступив которую, власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.

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Polit.ru

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