Космонавты латают дыры на МКС, а Рогозин запускает телеканал о своих достижениях

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Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
«Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» запускают телеканал «Первый Космический». Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор, сообщается на сайте «Роскосмоса». Старт запланирован на 4 марта. Новый тематический канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.
Эфирное наполнение «Первого Космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Генеральный информационный партнёр проекта — радиостанция «Ретро FM».
Заметим, что запуск «космического» телеканала происходит на фоне успешной посадки на Марс американского марсохода Perseverance. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на этот успех несмешными фотоколлажами в своем Telegram-канале, которые он довольно быстро удалил, но все же успел «словить» десятки саркастических комментариев относительно состояния и перспектив российского космоса под его руководством.
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На МКС космонавты тем временем устраняют места утечки воздуха. Они уже сумели закрыть первую трещину на станции. Осталось еще одно место утечки воздуха. Перед закрытием трещины герметиком экипаж станции просверлил по ее краям отверстия — это позволило снять напряжение металла на участке.
Для заделывания трещины космонавт использовал герметики и клей-мастику. Она изготовлена из смолы сандарака, добытой из североафриканских хвойных деревьев. Планируется, что окончательно обе трещины будут закрыты в следующие пять дней.
Напомним, что за последний год на МКС произошло несколько нештатных ситуаций. В частности, в конце августа в «Роскосмосе» заявили о сильной утечке воздуха со станции, первые признаки которой были обнаружены еще год назад. Сначала ее искали в американском сегменте, однако в итоге пробоину нашли в российском и загерметизировали в середине октября наличными средствами. В ноябре вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте станции, пишут «Ведомости».
Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Система «Электрон-ВМ» работает на МКС с момента ее создания в 1998 году. Разработчиком системы является «НИИхиммаш». «Электрон-ВМ» вырабатывает от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час. Принцип действия основан на электролизе воды со щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси.
В последний раз система генерации кислорода ломалась в апреле 2010 года. Экипажу МКС потребовалось несколько дней чтобы ее починить.
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