Компенсацию советских вкладов россиянам снова отложат — теперь до 2024 года

Предлагается приостановить ещё на год — до 1 января 2024 года — компенсацию дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Сам закон «О базовой стоимости необходимого социального набора», принятый в 1995 году в целях компенсации тех самых вкладов, продлят. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях осенью.

«Закон, который предлагается приостановить, устанавливает необходимость выплатить гражданам, у которых были счета в Сбербанке СССР и страховые полисы в Госстрахе СССР, средства в объёме, индексированном по уровню базовой стоимости данного социального набора», — пояснял замминистра финансов Алексей Моисеев.

Восстановление сбережений должно осуществляться путём перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, который был определён в сумме 464 рубля СССР. Однако в законодательстве не установлен чёткий порядок расчёта данного индекса и не предусмотрен перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации.

Кроме того, по оценкам экспертов, расходы на реализацию закона составили бы примерно 2,5 объёма федерального бюджета, что заведомо невозможно. Таким образом, из-за отсутствия необходимых законодательных норм и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Что уж тут можно сказать? «Денег нет, но вы держитесь»...

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По инф. Парламентской газеты

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