Десятки человек умерли в Европе после прививки от коронавируса

В Норвегии после прививки от коронавируса скончались 23 человека. Все умершие были привиты вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Обновленные данные приводит норвежское агентство лекарственных средств. Причины летальных исходов «тщательно изучаются».

Отмечается, что у людей с ослабленным иммунитетом могли возникнуть типичные побочные эффекты — лихорадка и тошнота, которые оказались для них смертельными. После этих случаев норвежский минздрав изменил рекомендации по прививкам для пожилых пациентов.

Также как минимум десять человек скончались после прививки от COVID-19 в Германии. Все пациенты относились к числу тяжелобольных. Медики утверждают, что смерть этих людей не связана с вакцинацией.

Напомним, в Европе 27 декабря началась массовая вакцинация. В первую очередь прививали пенсионеров и другие группы населения в группе риска. Несколько вакцинированных ранее также умерли в Швейцарии и Португалии.

Конечно, все это тревожно... Будем думать, что все-таки причина смерти этих людей не в самой вакцине. Но сомнения все равно остаются...

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По инф. rosbalt.ru

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