Десятки человек умерли в Европе после прививки от коронавируса

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
В Норвегии после прививки от коронавируса скончались 23 человека. Все умершие были привиты вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Обновленные данные приводит норвежское агентство лекарственных средств. Причины летальных исходов «тщательно изучаются».
Отмечается, что у людей с ослабленным иммунитетом могли возникнуть типичные побочные эффекты — лихорадка и тошнота, которые оказались для них смертельными. После этих случаев норвежский минздрав изменил рекомендации по прививкам для пожилых пациентов.
Также как минимум десять человек скончались после прививки от COVID-19 в Германии. Все пациенты относились к числу тяжелобольных. Медики утверждают, что смерть этих людей не связана с вакцинацией.
Напомним, в Европе 27 декабря началась массовая вакцинация. В первую очередь прививали пенсионеров и другие группы населения в группе риска. Несколько вакцинированных ранее также умерли в Швейцарии и Португалии.
Конечно, все это тревожно... Будем думать, что все-таки причина смерти этих людей не в самой вакцине. Но сомнения все равно остаются...
Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге рассказали, как чувствует себя Алиса Фрейндлих, которая проходит там лечение. Медики отмечают улучшение состояния народной артистки СССР.
Стоимость услуг мобильной связи в России может повыситься в этом году на 15-16%, и основной причиной является эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой операторам связи пришлось нарастить затраты.
Можно ли по группе крови определить, сколько проживет человек? Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако некоторые ученые уверены, что с той или иной группой крови связано развитие ряда заболеваний, а значит, есть потенциальная возможность установить примерную продолжительность жизни.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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