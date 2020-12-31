Поставить прививку от «короны»: для своего блага, а не по указке сверху… пока?

По решению Минздрава РФ вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Ставить или не ставить прививку – общество в этом вопросе разделено. Одна часть соотечественников смотрит на всё позитивно, и в связи с созданием препарата питает надежду, что средство поможет, и привычная жизнь в итоге быстрее возвратится на круги своя. А вот другая часть наших граждан не очень-то созданной вакцине спешит доверять: в короткие сроки сделана, а вдруг выявится потом куча побочек и прочее. Согласно данным опроса ВЦИОМ, больше половины россиян (52%) не желают делать прививку от COVID-19. А что если и впрямь ее не делать? Интересно, кроме опасности заразиться могут ли возникнуть еще и другие проблемы, ну, к примеру, правовые последствия?..

В следующем году прививку должны будут делать все?..

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в декабре 2020 года. Первыми прививку получают медики, педагоги, представители других профессий, связанных с частыми социальными контактами, а также люди из группы риска.

В 2020 году прививка от коронавируса не обязательна, сделать ее можно по желанию. Но Министерство здравоохранения поспешило внести «Спутник V» в Национальный календарь вакцинации, что вызывает опасение у граждан страны. Жители уверены, что с 2021 года вакцинация может стать обязательной для всех, независимо от возраста, профессии и наличия хронических заболеваний.

Юристы данный факт отрицают. Прививка от Ковида внесена во второй календарь вакцинации, а не в первый, а значит, останется добровольной. В первый входят прививки от инфекций, повсеместно распространенных среди человеческой популяции. То есть это вакцины от кори, дифтерии, столбняка и других инфекционных заболеваний.

Второй календарь вакцинации вмещает прививки по эпидемиологическим показателям, то есть делать их нужно «по потребности». Примером может служить прививка от гриппа: ее предлагают делать для защиты организма в осенне-зимний сезон, но заставлять гражданин никто не будет.

Не заставляют власти делать и прививки из первого календаря вакцинации, но их отсутствие при всем при этом грозит человеку массой ограничений в случае налаживания социальных контактов. Без прививок не принимают на работу в некоторых сферах деятельности, в школу или детский сад, если их отсутствие не подтвердить особыми медицинскими показаниями.

Прививка, скорее, будет желательна, а не обязательна?

В 2020 году россиянам отказ от прививки от коронавируса ничем не грозит, так как власти не раз подтверждали свою позицию насчет «добровольного» участия граждан в компании. Пройти вакцинацию необходимо для своего же блага, а не из-за «указа свыше».

Будет ли вакцинация обязательной в 2021 году, предположить трудно. Вероятнее всего, прививка от коронавируса станет, как и от гриппа, желательной для людей из групп риска.

По данным ученых, в скором времени и коронавирус жители планеты будут принимать с большим спокойствием и без особой паники, как в свое время научились реагировать на грипп, ведь болезнь будет сезонной и всплески эпидемии станут волнообразными.

Чем может грозить отказ прививаться с правовой точки зрения?

Внесение прививки от Ковида даже во второй Национальный календарь вакцинации — обычная бумажная волокита, которая необходима для закрепления официального статуса изобретенной вакцины. Юристы уверены, что никакой угрозы в виде запретов на определенные виды деятельности решение чиновников Минздрава не несет. Но «безопасной» для граждан, которые не желают прививаться, ситуация будет только при отсутствии эпидемии.

Во время роста заболеваемости прививка от болезни, которая вызывает эпидемию, является обязательным условием продолжения работы в сфере медицины, образования, транспортной отрасли. Люди, которые в силу трудовой занятости регулярно контактируют с обществом, должны быть защищенными от возможного заражения. Это делает их безопасными для окружающих.

На время эпидемии непривитого сотрудника могут отстранить от работы, аргументируя решение опасностью, которую продолжение деятельности несет его здоровью. Также непривитого жителя страны могут не выпустить за границу, если поездка запланирована в государство с повышенным уровнем заболеваемости. Понадобится вакцинация и в том случае, если наличие прививки является условием принимающей страны.

Вакцина новая, как и сама болезнь в принципе. И поэтому понятны сомнения людей. Наверное, в такой ситуации нужно больше находить информации, которую дают светила науки и медицины, в общем, сведущие в этой теме специалисты. И уже потом каждому решать для себя, стоит ли делать прививку.



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