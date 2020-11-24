Глава Минздрава Хакасии ушел в отставку из-за критики со стороны полпреда

Глава Минздрава Хакасии Виктор Шевченко ушел в отставку. Его работу в связи с плохой подготовкой к борьбе с коронавирусом неделю назад резко раскритиковал полномочный представитель президента в Сибирской федеральном округе.

«Виктор Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского Минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, которая в дальнейшем стала предметом детального обсуждения с главой Хакасии», — цитирует издание "Тайга Инфо" сообщение пресс-службы правительства республики.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов удовлетворил заявление Шевченко. Исполнять обязанности министра будет замглавы Минздрава Александр Стреленко.

Виктор Шевченко возглавил Минздрав Хакасии в сентябре 2020 года. До этого назначения он в разные годы был вице-мэром Красноярска и вице-губернатором Новосибирской области.

В начале ноября врачи скорой помощи Хакасии записали видеообращение к президенту России и главе Минобороны. Они заявили, что в больницах республики нет мест для больных с COVID-19, а в аптеках кончились лекарства. По их словам, машины скорой помощи стоят в очереди в больницу по 6-10 часов.

В тот же день в республику группу специалистов направил федеральный Минздрав, чтобы они помогли наладить систему оказания помощи больным. Министерство обороны тоже прислало в Хакасию военных врачей и мобильный госпиталь на 100 коек.

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Губернатор Хакасии Валентин Коновалов с 17 октября перешел на удаленный формат работы. У него диагностировали COVID-19. Пока глава региона находился на больничном, в республику приехал полпред президента Сергей Меняйло и с 12 ноября неделю фактически руководил оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Хакасии.

Полпред «был в шоке» от ошибок при организации медицинской помощи в Хакасии.

Раздражение Меняйло якобы вызвала неспособность министра здравоохранения Хакасии Виктора Шевченко ответить на прямые вопросы и представить четкие предложения по выходу из кризиса системы здравоохранения. Губернатор в этих заседаниях не участвовал даже по конференц-связи. После отъезда Меняйло выздоровевший Коновалов пообещал принять кадровые решения.

Резкая критика региональных властей со стороны федеральных структур на фоне не менее тяжелой ситуации в соседних субъектах может быть связана и с тем, что глава Хакасии не принадлежит к партии власти, а избирался от КПРФ, допускают в редакции «Тайга.инфо».

Впрочем, Хакасия — не единственный регион, где за последние месяцы сменился глава Минздрава. Сменить руководителя системы здравоохранения пришлось руководству Ростовской области — из-за дефицита медицинского кислорода и Омской — после того, как скорые 10 часов не могли передать в больницы пациентов в тяжелом состоянии. В Иркутской области глава Минздрава ушла с поста из-за уголовного дела ее сына, связанного с закупкой масок для скорой.

Polit.ru

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