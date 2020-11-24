Глава Минздрава Хакасии ушел в отставку из-за критики со стороны полпреда

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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Глава Минздрава Хакасии Виктор Шевченко ушел в отставку. Его работу в связи с плохой подготовкой к борьбе с коронавирусом неделю назад резко раскритиковал полномочный представитель президента в Сибирской федеральном округе.
«Виктор Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского Минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, которая в дальнейшем стала предметом детального обсуждения с главой Хакасии», — цитирует издание "Тайга Инфо" сообщение пресс-службы правительства республики.
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов удовлетворил заявление Шевченко. Исполнять обязанности министра будет замглавы Минздрава Александр Стреленко.
Виктор Шевченко возглавил Минздрав Хакасии в сентябре 2020 года. До этого назначения он в разные годы был вице-мэром Красноярска и вице-губернатором Новосибирской области.
В начале ноября врачи скорой помощи Хакасии записали видеообращение к президенту России и главе Минобороны. Они заявили, что в больницах республики нет мест для больных с COVID-19, а в аптеках кончились лекарства. По их словам, машины скорой помощи стоят в очереди в больницу по 6-10 часов.
В тот же день в республику группу специалистов направил федеральный Минздрав, чтобы они помогли наладить систему оказания помощи больным. Министерство обороны тоже прислало в Хакасию военных врачей и мобильный госпиталь на 100 коек.
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов с 17 октября перешел на удаленный формат работы. У него диагностировали COVID-19. Пока глава региона находился на больничном, в республику приехал полпред президента Сергей Меняйло и с 12 ноября неделю фактически руководил оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Хакасии.
Полпред «был в шоке» от ошибок при организации медицинской помощи в Хакасии.
Раздражение Меняйло якобы вызвала неспособность министра здравоохранения Хакасии Виктора Шевченко ответить на прямые вопросы и представить четкие предложения по выходу из кризиса системы здравоохранения. Губернатор в этих заседаниях не участвовал даже по конференц-связи. После отъезда Меняйло выздоровевший Коновалов пообещал принять кадровые решения.
Резкая критика региональных властей со стороны федеральных структур на фоне не менее тяжелой ситуации в соседних субъектах может быть связана и с тем, что глава Хакасии не принадлежит к партии власти, а избирался от КПРФ, допускают в редакции «Тайга.инфо».
Впрочем, Хакасия — не единственный регион, где за последние месяцы сменился глава Минздрава. Сменить руководителя системы здравоохранения пришлось руководству Ростовской области — из-за дефицита медицинского кислорода и Омской — после того, как скорые 10 часов не могли передать в больницы пациентов в тяжелом состоянии. В Иркутской области глава Минздрава ушла с поста из-за уголовного дела ее сына, связанного с закупкой масок для скорой.
Выгодное приобретение и продажа автомобиля – процедура не самая скорая. Необходимо присмотреться к ценам, найти «своего» покупателя или продавца. Особенно это касается продажи авто. Опытные автолюбители советуют не торопиться и подойти к сделке обстоятельно – лишь тогда, кроме слепой счастливой случайности, можно рассчитывать на успешную продажу. Но удача капризна и обманчива, а рынок переполнен предложениями, и ждать удачной сделки можно очень долго. Что делать, если необходимо продать машину быстро, или просто не хочется тратить время и нервы?
Глава Минздрава Хакасии Виктор Шевченко ушел в отставку. Его работу в связи с плохой подготовкой к борьбе с коронавирусом неделю назад резко раскритиковал полномочный представитель президента в Сибирской федеральном округе.
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