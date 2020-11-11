В Хакасии врач «скорой» со слезами просила госпитализировать 90-летнюю пенсионерку

В Абакане 90-летнюю женщину с подозрением на коронавирус отказались госпитализировать, ссылаясь на отсутствие свободных коек. Фельдшер со слезами попросила найти для нее место.

Видеозапись выложил на своей странице в Facebook редактор издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев.

На кадрах видно, как фельдшер скорой помощи, которая привезла женщину в больницу, со слезами просит найти для нее место. «90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка», — говорит она.

В ответ ей говорят, что мест нет. Ролик, как утверждает Афанасьев, был снят 8 ноября.

После резонанса в соцсетях койку для пожилой женщины все же зарезервировали, взяли тест на ковид, пообещав в случае подтверждения диагноза госпитализировать ее. Об этом сообщили в пресс-службе главы Хакасии, отметив, что если тест будет отрицательным, то она будет проходить лечение дома.

С нехваткой мест в ковидных госпиталях столкнулись уже в нескольких регионах. Заболеваемость в России растет, за последние сутки в стране было зафиксировано почти 22 тыс. новых пациентов.

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А как вообще обстоят дела с койками для ковидных больных?

Для лечения больных новым коронавирусом COVID-19 в России в целом развернуто 260 тыс. коек, при этом занятость этого коечного фонда сейчас составляет 82%. Цифры привел глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Мурашко, 75% «ковидых» пациентов находятся на амбулаторном лечении. При этом есть регионы, где имеется дефицит «ковидного» коечного фонда. В 53 регионах занятость составляет свыше 80%, там дополнительно принимаются решения по развертыванию новых коек.

Для оказания помощи больным с COVID-19 задействовано четыре типа коек, уточнил глава Минздрава. Это обсерваторы — для пациентов, имевших контакты с коронавирусом, койки интенсивного лечения, койки долечивания, провизорные койки для пациентов, у которых диагноз еще находится под вопросом.

В целом ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной, подчеркнул Мурашко. «Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационным формате», — закючил он.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на понедельник, 9 ноября, суточный прирост новых заболевших в РФ за сутки составил 21 798 тыс. случаев, что является рекордом за весь период распространения COVID-19

6 ноября Мурашко сообщил, что в России общее число больных коронавирусом составляет около 900 тыс. человек, из них 250 тыс. лечатся в больницах.

По инф. rosbalt.ru

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