Министр иркутского минздрава ушла в отставку после скандала с закупками масок

Тем, кто отличился в спортивных соревнованиях, могут вручить кубок. Официальной версии, почему эта чаша удостоена выделять самых лучших, нет. Но догадки имеются, и их немало. Например, встреча гостей часто сопровождается преподнесением хлеба и соли и кубка, наполненного водой. Или, может, все пошло с викингов, которые считали кубки очень значимыми трофеями. Еще один вариант – старт чествования кубками дали средние века, когда эти чащи выполнялись из драгметаллов и инкрустировались камнями, а получить такую вещь в рыцарском турнире было большой честью.