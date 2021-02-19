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Газете «Труд» исполнилось 100 лет
По инф. Парламентской газеты   
19 Февраля 2021 г.
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19 февраля 1921 года в печать вышел первый номер газеты «Труд». Это одна из старейших массовых газет России — ежедневное рабочее издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов.

Первоначально газета публиковала материалы, освещающие социалистические соревнования за выполнение народно-хозяйственных планов. Она рассказывала о повышении эффективности общественного производства, освещала вопросы культурно-массовой и воспитательной работы. А также отражала внешнюю политику советского государства, официальное советское общественное мнение по международным вопросам.

Тираж первого номера составил 150 тысяч экземпляров. В 1975 году газета выходила тиражом в 8,3 миллиона экземпляров. Рекордный тираж — 21 миллион 584 тысячи экземпляров — был зарегистрирован в июне 1990 года. В «перестроечные» годы газета перестала быть органом ВЦСПС и с октября 1990 года выходила как «газета профессиональных союзов СССР». В сентябре 1991 года её учредителем стал трудовой коллектив редакции, а с июля 1997 года — автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Труд».

В разные годы в «Труде» печатались Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, Василий Шукшин и другие известные авторы. Сегодня «Труд» — российская общенациональная газета, входит в число самых читаемых периодических изданий. Газету знают не только в России, но и в СНГ, и за рубежом.

Редакция остаётся независимой от политических партий и общественных движений и проводит курс, ориентируясь исключительно на интересы читателей. Это удаётся коллективу благодаря избранию необычной для большинства средств массовой информации организационно-правовой формы — в отличие от различных видов коммерциализации.

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По инф. Парламентской газеты

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