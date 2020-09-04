Фильм о Германе Титове вот-вот уже готов будет. Посмотрим?

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Документальный фильм о судьбе «Космонавта № 2» приурочен к 85-летию со дня рождения Германа Титова, который родился на Алтае. Сейчас съемки на родине Героя Советского Союза подходят к концу, они ведутся при поддержке губернатора Алтайского края, который выделил создателям ленты грант в сфере культуры на 2020 год.
Режиссеры фильма хотят рассказать о малоизвестных фактах биографии своего знаменитого земляка, ставшего самым молодым космонавтом в истории. В фильме будет освещена служба в космических войсках, также будет подробно рассказано о родите Титова — он появился на свет в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края.
Авторы проекта уверены, что своим сильным характером Титов обязан именно родной земле. Они бережно собрали воспоминания земляков космонавта, в том числе его одноклассников, также были использованы материалы из мемориального музея, посвященного второму советскому космонавту.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что в регионе постоянно ведется работа по увековечению памяти легендарного земляка: его имя присваивается знаковым объектам, проводятся различные мероприятия и фестивали на космическую тематику. Кроме того, уделяется большое внимание развитию Алтайского мемориального музея Германа Титова в Полковникове.
Тюрьма, наркотическая зависимость, огромная слава и отношения с Аллой Пугачёвой – у композитора Сергея Челобанова была на удивление бурная жизнь. Недавно он отпраздновал 59-й день рождения, а мы решили вспомнить о творческих успехах и потерях некогда популярного музыканта.
"Раньше больше детей рождалось весной. Но сегодня больше детей появляется на свет летом. С чем это связано? Теорий существует много, однако простого объяснения нет", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Русского географического общества и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена по географии для школьников. Причем, по его словам, это должен быть не ЕГЭ, «а нормальный полноценный экзамен».
Все люди разные и двигаются по этой жизни со своими целями и задачами. Кому-то, к примеру, важно поставить мировой рекорд в спортивной дисциплине, другие стремятся много путешествовать, чтобы своими глазами увидеть этот прекрасный мир, а третьим хочется продвинуться в соцсетях, чтобы собрать там внушительную аудиторию и, возможно, на своей деятельности в этом направлении зарабатывать. Одно из привлекательных приложений с элементами соцсети, которое некоторые люди выбирают для своего продвижения – Instagram. Здесь можно размещать фотографии, видеозаписи и сдабривать это текстом.
Дом или квартира иногда нуждаются в тщательной уборке. Еще ее называют генеральной. При таком варианте наведения чистоты убирается в помещении скрупулезно практически все, при этом производится ревизия наличествующих вещей и некоторые из них далее ждет утилизация.
Соколовские нефтяные ямы под Астраханью ликвидируют к следующей осени. Вопрос стоит предельно остро — экологии региона угрожают резервуары с мазутом, моторным топливом, нефтешламом. Они складировались в землю без бетонной «подушки» с перспективой отравить все вокруг около ста лет.
Американский иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на высоту в 7600 метров на воздушных шарах и пролетел над Аризонской пустыней. Новый трюк он назвал «Вознесение». Видеозапись полета опубликована в Youtube.
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев считает: пока внимание большинства экспертов и политических деятелей обращено к Беларуси, где уже более трех недель продолжается довольно мощный протест сторонников оппозиции, многие почему-то начали забывать о том, что свои точки напряженности есть и в России. Хабаровск, Шиес, шихан Куштау – эти и другие всплески массового народного недовольства выражают лишь поверхностное видение того, насколько взрывоопасной является ситуация внутри страны.
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