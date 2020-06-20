Фигурант дела «Сети» рассказал, что думает о работе силовиков

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В Петербурге обвиняемые по делу «Сети» выступили с последним словом. Один из подсудимых Виктор Филинков выступил с обвинительной речью в отношении силовых ведомств, которые участвовали в деле.
Виктор Филинков
Заседание прошло 19 июня в здании 1-го Западного окружного военного суда.
Юлий Бояршинов заявил, что никогда не придерживался террористических взглядов.
«Не разделяю и сейчас. Сожалею о содеянном. Рад, что моя деятельность не нанесла реального вреда другим людям. Прошу суд не применять строгое наказание», — отметил молодой человек, для которого гособвинитель запросил шесть лет колонии.
Виктор Филинков выступил с обвинительной речью в отношении силовых ведомств, которые участвовали в деле.
«Девять запрошенных лет? Наверное, это признак какого-то уважения, может быть, ко всему, что я делал. Хотелось бы упомянуть всех, кто засветился в этом деле. В первую очередь это УФСБ: питерское, пензенское… МВД, которое выполняет устные приказы сотрудников ФСБ вообще без запинки, не задавая никаких вопросов. Прокуратура, которой хватает только на то, чтобы писать отписки, чтобы пригласить полковника, чтобы он зачитал бумажки, отказался от реплики, запросил девять лет», — возмутился Филинков, для которого сторона обвинения запросила девять лет заключения.
Упомянул он и Следственный комитет, в котором, по мнению подсудимого, «передают заявления о преступлениях от одного к другому, теряют все доказательства».
«Сотрудники ФСИН, которые отказывают зарегистрировать повреждения, которые обещают, что видеозаписи не будут утеряны, а потом их, оказывается, удалили. Суды, которые избирали меру (пресечения в виде заключения под стражу — „Росбалт“), продлевали ее. Законодательная власть, которая пишет такие статьи. Замарались все», — заключил подсудимый.
Судьи удалились в совещательную комнату. Приговор огласят 22 июня.
Напомним, Филинкова и Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе. По версии следствия, подсудимые готовили мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Дело «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) возбудили в октябре 2017 года. Всего по этому делу задержали 11 человек из Пензы и Петербурга. Их обвинили в организации террористического сообщества для подготовки государственного переворота. 10 февраля семерых из них приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.Правозащитники, профессиональные сообщества неоднократно выступали против фальсификаций. Сами участники процесса заявляли о пытках.
Родственники пензенских фигурантов дела утверждали, что при задержании молодым людям подбросили оружие, а затем пытали. О насилии сообщали Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Илья Капустин и Арман Сагынбаев. У одного фигуранта врачи диагностировали перелом, у других − гематомы и ссадины. Травмы также зафиксировали члены ОНК. В ФСБ заявляли, что следы оставались не от шокера, а от укусов клопов.
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