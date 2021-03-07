«ЭпиВакКорону» разрешили колоть пожилым

Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили использовать для людей от 60 лет и старше. Она успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди людей старшего возраста. Препарат доказал иммуногенность и высокую безопасность в этой возрастной группе.

Напомним, ранее эту вакцину рекомендовали для вакцинации взрослых людей в диапазоне от 18 до 60 лет.

Изменения, касающиеся применения препарата для граждан 60+, внесены Минздравом в регистрационное досье вакцины. Издана новая редакция инструкции по медицинскому применению «ЭпиВакКороны».

Вакцина была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это вторая (после «Спутника V») российская вакцина от ковида. Препарат создан в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

В феврале «Вектор» выпустил 475 тыс. доз «ЭпиВакКороны», к 18 марта они должны поступить в гражданский оборот для подключения к масштабной вакцинации населения от коронавируса.

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По инф. rosbalt.ru

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