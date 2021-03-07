«ЭпиВакКорону» разрешили колоть пожилым

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили использовать для людей от 60 лет и старше. Она успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди людей старшего возраста. Препарат доказал иммуногенность и высокую безопасность в этой возрастной группе.
Напомним, ранее эту вакцину рекомендовали для вакцинации взрослых людей в диапазоне от 18 до 60 лет.
Изменения, касающиеся применения препарата для граждан 60+, внесены Минздравом в регистрационное досье вакцины. Издана новая редакция инструкции по медицинскому применению «ЭпиВакКороны».
Вакцина была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это вторая (после «Спутника V») российская вакцина от ковида. Препарат создан в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.
В феврале «Вектор» выпустил 475 тыс. доз «ЭпиВакКороны», к 18 марта они должны поступить в гражданский оборот для подключения к масштабной вакцинации населения от коронавируса.
Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили использовать для людей от 60 лет и старше. Она успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди людей старшего возраста. Препарат доказал иммуногенность и высокую безопасность в этой возрастной группе.
Юрий Никулин и Ростислав Плятт были не только отличными актёрами, хорошими друзьями, но и знатными юмористами. Артисты любили подшутить над всеми, кто «попадался под руку», но они сами в первую очередь становились жертвами своего же юмора.
Жители Ленинградской области пожаловались на проект юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) через территорию садоводства. Петиция, опубликованная на сайте change.org, адресована президенту Владимиру Путину.
Глава города Кемерово Илья Середюк стал жертвой случая - он оступился в гараже и сломал сразу пять ребер! (Вот и еще один пример того, что травму можно получить в любом месте, даже тогда, когда, казалось бы, ничто этого не предвещает. - прим. МГ.)
Почему засекретили статистику смертности от пневмонии? Допустим ли алкоголь до и после прививки и почему в статистике смертности от ковида почти половина смертей не имеет отношения к этой болезни? Обо всём этом рассказал специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.
Россия оказалась в пятерке стран, где цены на продовольствие подросли больше положенного. В итоге власти решили прибегнуть к популистским мерам, которые не способны решить проблему — разве что отсрочить неизбежное. Аналитики же прогнозируют новую волну протеста.
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный домашний режим для пожилых людей старше 65 и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. О решении он объявил в блоге на своем сайте, напомнив, что к настоящему моменту в городе сняли большое количество ковидных ограничений. Так, в столице работают общепит, музеи, театры и кино.
Представитель супруги британского принца Гарри актрисы Меган Маркл заявил, что герцогиня опечалена обвинениями в издевательствах над прислугой в то время, когда она еще жила в Кенгсингтонском дворце, сообщает BBC.
Власти Китая с 2021 по 2025 год будут поэтапно повышать пенсионный возраст, следует из доклада о работе правительства, с которым выступил на открытии ежегодной сессии парламента премьер Госсовета Ли Кэцян.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.