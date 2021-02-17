Нас уверяют: Российские вакцины эффективны и против «британского» типа коронавируса!

Специалисты центра «Вектор» подтвердили, что российские препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против штамма коронавируса, который выявили в Британии.

Они провели сравнительное исследование, которое показало, что вакцины устойчивы к мутациям вируса. Препараты защищают организм от них человека также, как и от обычного COVID-19.

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2», — сообщили в Роспотребнадзоре.

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Российские ученые разработали и зарегистрировали тест-систему, которая выявляет новый тип коронавируса, так называемый британский штамм. Новый тест определяет наличие именно мутации вируса. Набор реагентов успешно прошел клинические испытания. Тест уже зарегистрировали для использования в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 января сообщила, что в России уже зафиксировали один случай заражения новым штаммом коронавируса. Заболевшего выявили в конце прошлого года. Он был среди прилетевших из Британии. В Роспотребнадзоре 13 января заявили, что этот пациент уже выздоровел.

Polit.ru

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