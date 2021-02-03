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До чего прогресс дошел: цыпленок в яйце сможет превратиться из петуха в курицу!
По инф. polit.ru   
03 Февраля 2021 г.
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Израильская компания заявила об успешном испытании технологии, которая позволяет влиять на экспрессию генов развивающегося в яйце цыпленка и определять, как будет развиваться его половая система. Цель технологии — увеличить количество самок среди вылупившихся цыплят.

Новая технология должна превращать цыпленка в яйце из петуха в курицу

Из куриных яиц выходят примерно пополам курицы и петухи. Но в промышленном птицеводстве требуется большое количество кур-несушек. Выращивание же петухов яйценосных пород на мясо нерентабельно, поэтому примерно 7 миллиардов цыплят-самцов ежегодно убивают вскоре после выхода из яйца. Сейчас в ряде стран обсуждается запрет этого, а во Франции соответствующий закон войдет в силу в конце 2021 года. Поэтому птицеводы заинтересованы в методе, позволяющем превратить цыпленка из самца в самку еще в яйце.

Основанная в 2017 году компания Soos Technology применила воздействие звуковых вибраций на куриные яйца в инкубаторах. По словам представителей компании, это меняет экспрессию генов, и у цыплят вместо семенников развивается яичник (у птиц это непарный орган). Сейчас Soos Technology достигла стабильного показателя в 60 % самок среди вылупившихся цыплят, но надеется вскоре улучшить этот результат. В отдельных экспериментах доля самок уже достигала 70 %.

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Polit.ru

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