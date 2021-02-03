До чего прогресс дошел: цыпленок в яйце сможет превратиться из петуха в курицу!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Израильская компания заявила об успешном испытании технологии, которая позволяет влиять на экспрессию генов развивающегося в яйце цыпленка и определять, как будет развиваться его половая система. Цель технологии — увеличить количество самок среди вылупившихся цыплят.
Из куриных яиц выходят примерно пополам курицы и петухи. Но в промышленном птицеводстве требуется большое количество кур-несушек. Выращивание же петухов яйценосных пород на мясо нерентабельно, поэтому примерно 7 миллиардов цыплят-самцов ежегодно убивают вскоре после выхода из яйца. Сейчас в ряде стран обсуждается запрет этого, а во Франции соответствующий закон войдет в силу в конце 2021 года. Поэтому птицеводы заинтересованы в методе, позволяющем превратить цыпленка из самца в самку еще в яйце.
Основанная в 2017 году компания Soos Technology применила воздействие звуковых вибраций на куриные яйца в инкубаторах. По словам представителей компании, это меняет экспрессию генов, и у цыплят вместо семенников развивается яичник (у птиц это непарный орган). Сейчас Soos Technology достигла стабильного показателя в 60 % самок среди вылупившихся цыплят, но надеется вскоре улучшить этот результат. В отдельных экспериментах доля самок уже достигала 70 %.
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Увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров — это обувь, импортные продукты питания, бытовая техника, мебель...
Израильская компания заявила об успешном испытании технологии, которая позволяет влиять на экспрессию генов развивающегося в яйце цыпленка и определять, как будет развиваться его половая система. Цель технологии — увеличить количество самок среди вылупившихся цыплят.
В России более миллиона человек живут с ВИЧ, а основной причиной смерти таких пациентов остается туберкулез. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.
Судак отлично подходит для идеального отдыха в Крыму. Этот курорт сравним с всемирно известной Ялтой, несмотря на явное различие указанных городов. Судак, как и Ялта, пользуется огромным успехом у отдыхающих. Живописные пейзажи, оздоровительный климат, воздух с ароматом горных трав, теплое море с замечательными пляжами способствуют эффективному улучшению здоровья. Кроме того, город имеет достойные восхищения историю и архитектуру. Здесь находятся прекрасные санатории, лагеря для детского отдыха с лечебной программой.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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