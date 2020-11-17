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Водителей автобусов обяжут носить браслеты против сна. Поддерживаете?

По инф. polit.ru   
17 Ноября 2020 г.
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Минтранс РФ с 2021 года обяжет водителей пассажирских автобусов использовать средства для предупреждения сна за рулем.

В России водителей автобусов обяжут использовать браслеты против сна

В соответствии с национальным стандартом, который разрабатывает министерство, системы мониторинга, контроля и поддержания состояния водителя за рулем должны использоваться в транспортных средствах вместимостью более восьми пассажирских мест. Кроме того, Минтранс планирует внедрить подобные системы в легковые такси.

Устройства для предупреждения сна за рулем создаются в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативой (НТИ), их должен будет одобрить отраслевой союз «Нейронет». По словам исполнительного директора «Нейронета» Александра Семенова, прототипы этих приборов сейчас проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

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Одно из таких устройств — специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии (исследования нервной проводимости). Также для предупреждения сна за рулем будет использоваться неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга водителя и специальная камера с искусственным интеллектом, которая будет контролировать состояние водителя. Все эти устройства можно использовать как по отдельности, так и вместе.

В Минпромторге отметили, что разработка нового стандарта находится в завершающей фазе. Не позднее первого квартала 2021 года будут определены классификация, назначение, состав и характеристики новых устройств. Экспертную поддержку в разработке стандарта оказывает Российская венчурная компания (РВК).

С 2018 года в общественном транспорте Москвы используется система контроля состояния водителей «Антисон». Камерами с инфракрасной подсветкой оборудовано более 7,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев, в дальнейшем ими оснастят весь наземный транспорт. В «Мосгортрансе» отмечают, что после внедрения системы «Антисон» снизилась аварийность на дорогах.

Ситуация с аварийностью и травматизмом на дорогах требует более активного внедрения комплексных систем безопасности, и, конечно же, браслеты для предупреждения сна здесь будут очень кстати. Водители часто бывают вынуждены работать по 12 часов, просыпаются рано и вполне могут невзначай закимарить на дороге, а этого допустить нельзя.

Polit.ru

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