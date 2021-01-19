В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?

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Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть страну?
В последнее время от былой стабильности, похоже, не осталось и следа, да и сторонники действующего президента стали реже и менее охотно добавлять этот тезис к своим публичным и не очень заявлениям. Более того, на фоне спровоцированного западными санкциями и пандемией кризиса даже многие из прокремлевских экспертов признают, что правящие элиты фактически погрузились не столько в борьбу за власть, хотя она, надо признать, пока еще тоже активно обсуждается в определенных кругах, сколько в последний шанс вытянуть из страны последние доступные блага.
А дальше – как в том выражении: «хоть трава не расти». Впрочем, подобные обвинения все чаще звучат именно в адрес неких «либеральных элит», ведущих игру против российского государства и его населения. А потому особо преданные апологеты действующей власти продолжают настаивать на версии о том, что Путин вот-вот перевернет все с ног на голову, отстранит «проклятых» либералов от ключевых решений и приведет страну к новому экономическому росту, новой стабильности, новому процветанию.
Проблема лишь в том, что в последнее время появляется слишком много косвенных признаков того, что российские элиты вовсе не настроены на изменения, ни в структуре государственного управления, ни в модели хозяйствования или дальнейшего развития страны.
Как стало известно, в Подмосковье выставлены на продажу более 170 элитных особняков, стоимость каждого из которых превышает миллиард рублей. Причем, большинство объектов ультрадорогой элитной недвижимости, которая продается, сосредоточена именно на Белорусском направлении, где насчитывается 127 предложений о продаже. Еще немногим более четырех десятков таких объектов размещены на Рижском направлении.
Как отмечают отдельные эксперты, элиты многими своими действиями все чаще демонстрируют готовность покинуть страну. Похожее мнение не так давно озвучила российский философ, писатель и общественный деятель Вера Афанасьева, обратившая внимание на один довольно интересный факт.
«А ведь корабль тонет. И наиболее дальновидные и осведомленные крысы, судя по всему, готовятся к бегству, избавляясь от чрезмерно дорогой элитной недвижимости. Вряд ли они побегут в Америку, там ведь на данный момент неспокойно. Впрочем, мир намного больше. Кстати, самым дорогим из действующих лотов на Рублево-Успенском шоссе является дом площадью 13 000 квадратных метров, который оценивается в 5,7 миллиардов рублей. К этому особняку также прилагается земельный участок на 251 сотку. Вот только, кто его купит? Может, Трампу приглянется», – пишет Афанасьева.
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть страну?
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