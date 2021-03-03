Депутат объяснила, что привело к росту цен в России

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева объяснила глубинную причину протестных акций, которые прокатились зимой по всей России. По ее мнению, у людей накопилось недовольство, и оно вызвано рядом факторов.
Парламентарий упомянула пенсионную реформу, сокращение реальных доходов, длительное отсутствие экономического роста и коррупцию. Однако основной вклад в настроение граждан внес рост цен, считает она.
Дмитриева привела данные Росстата, в соответствии с которыми рост цен по продовольственной группе составил 105% и опережает средний индекс инфляции, а прирост цен на продукты питания составил 7,6%.
«Прискорбно, что наибольший рост цен отмечается по самому дешевому сегменту — на хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло и сахар. Рост цен на продовольствие происходит на фоне рекордного урожая зерновых и роста экспорта сельхозпродуктов. Экспорт сельхозпродукции достиг, по данным ФТС, $25 млрд. Причем рост экспорта идет даже по тем товарным группам, где собственное производство удовлетворяет потребности менее чем на 50%. Это свидетельствует о том, что для роста цен на продовольствие не было объективных причин, кризис здесь рукотворный», — заявила депутат.
Оксана Дмитриева полагает, что рост цен на продукты питания связан с неумением или нежеланием регулировать сельскохозяйственный рынок: потоки экспорта, импорта, своевременность введения экспортных вывозных таможенных пошлин, и наоборот, снятие импортных ввозных пошлин.
Парламентарий подчеркнула, что в данный момент отрегулировать цены уже довольно сложно, поскольку весь урожай уже практически продан. Для минимизации реальных потерь населения и снятия недовольства она предлагает индексировать денежные доходы граждан, пенсии, пособия.
«Причем сделано это должно быть за счет федерального бюджета, так как у регионов нет финансовых резервов. Федерации нужно исправлять допущенные ошибки в социальной политике и в сельскохозяйственной политике, а регионы должны сосредоточить свои усилия на сдерживании роста тарифов на ЖКХ и транспорт», — заключила Дмитриева.
Напомним, Россия попала в список стран, в которых, по версии Bloomberg, существует проблема роста цен на продовольствие. Агентство считает, что сложности с обеспечением населения доступной едой представляют риск для властей и могут вызвать протесты.
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Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева объяснила глубинную причину протестных акций, которые прокатились зимой по всей России. По ее мнению, у людей накопилось недовольство, и оно вызвано рядом факторов.
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