Производство подсолнечного масла и сахара упало после заморозки цен

Производство подсолнечного масла, сахара и сопутствующих им продуктов в России существенно сократилось в январе текущего года, причем произошло это на фоне заморозки цен на эти товары. С помощью таких мер правительство пыталось справиться с повышением их стоимости в магазинах. А ведь экономисты предупреждали о рисках таких мер...

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Так, по данным Росстата, в прошлом месяце было выпущено 494 тыс. тонн нерафинированного масла и его фракций, что оказалось на 10,4% меньше результата годом ранее и на 12% — предыдущего месяца.

С рафинированным подсолнечным маслом и его фракциями ситуация хуже — 150,5 тыс. тонн, минус 20,2% и 26,2%.

Тем временем производство свекловичного сахара (200,8 тыс. тонн) рухнуло на 69,5% в месячном и на 62,7% в годовом сопоставлении.

Впрочем, в Росстате объяснили столь резкое по сравнению с декабрем падение окончанием сезона переработки сахарной свеклы, а годовой обвал связали с плохим урожаем 2020 года.

Между тем, как заявили минимум шестеро участников продовольственного рынка, к июлю-августу российские потребители могут столкнуться с дефицитом сахара.

СМИ подчеркивают, что российские власти, заморозив по поручению президента РФ Владимира Путина цены на сахар, сделали их, вероятно, самыми низкими в мире. Однако производство сахара в нынешнем сезоне — самое низкое за последние пять лет из-за неурожая сахарной свеклы. К тому же российский сахар активно скупает Казахстан.

Уже в январе небольшие торговые сети начали испытывать дефицит ряда продовольственных товаров, хотя в правительстве заверяли, что ситуация под контролем.

Накануне Ассоциация участников российского потребительского рынка «Межотраслевой экспертный совет» призвала федеральные власти не расширять государственное регулирование цен, которое, по ее мнению, может негативно и даже «разрушительно» отразиться на продовольственном рынке страны.

Напомним, что 9 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин в жесткой форме обратил внимание на резкий рост цен на некоторые виды продовольствия. На его взгляд, рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. Более того, полагает глава государства, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

На следующий день премьер-министр РФ Михаил Мишустин устроил разнос министрам и вице-премьерам за то, что «пустили на самотек» ситуацию с ценами на отдельные виды продуктов. Он также призвал производителей и торговые сети умерить пыл в повышении цен на продукты и не «наживаться на людях».

15 декабря премьер подписал ряд постановлений, которые нацелены на сдерживание роста цен на социально значимые продукты и стабилизацию ситуации на продовольственном рынке. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. На этот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

А уже 16 декабря российские власти подписали с ключевыми производителями соглашения о стабилизации цен. Как заявил тогда глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, цены на сахар и подсолнечное масло в России должны понизиться в течение 5 дней (с 16 декабря) в рамках соглашений о, и соответствующие меры будут действовать до конца I квартала 2021 года.

«(Предельная) Цена на сахар-песок составит (в опте) 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей», — указал министр. А в рознице, соответственно, не выше 46 рублей и 110 рублей. Он подчеркнул, что соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла, а сторонами соглашений выступают торговые сети, отраслевые союзы и ассоциации.

По инф. rosbalt.ru

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