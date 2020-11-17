«Тысяча рублей — это полупустая корзина». Согласны?

Жители Волгограда пожаловались в соцсетях на «космический» рост цен в крупных торговых сетях. (Но справедливо заметим, что касается это и других регионов. - прим. МГ.)

Отмечается, что некоторые продукты подорожали сразу на 300%, и покупатели просто не поверили своим глазам.

Одна из горожанок рассказала, что увидела на прилавке свеклу ценой 150 рублей за килограмм и детский йогурт за 132 рубля, при этом еще накануне те же продукты стоили в три раза дешевле.

Сотрудники торговых сетей объяснили эту ситуацию техническим сбоем и ошибкой системы. Однако о росте цен в городе говорят уже давно, — даже если его нельзя назвать «космическим», по земным меркам он вполне ощутимый.

Так, кассир одного из магазинов отмечает, что бюджетное подсолнечное масло, которое еще в начале лета продавали по 49 рублей, к ноябрю подорожало до 73 рублей.

«Ходишь по залу и понимаешь, что тысяча рублей — это полупустая корзина. Из-за постоянного роста мы уже замучились менять ценники. А сегодня случился сбой. Дурдом какой-то… Знали бы вы, сколько раз за день нам пришлось отдавать покупателям разницу за товар», — посетовала она в комментарии местному СМИ.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. И пропорционально этому в магазинах взлетели цены - так, что тысяча рублей превратилась в сущие копейки. А ведь добавим к этому то, что десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах?

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По инф. rosbalt.ru

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