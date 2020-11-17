ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Тысяча рублей — это полупустая корзина». Согласны?
По инф. rosbalt.ru   
17 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Жители Волгограда пожаловались в соцсетях на «космический» рост цен в крупных торговых сетях. (Но справедливо заметим, что касается это и других регионов. - прим. МГ.)

СМИ: Продукты в Волгограде подорожали на 300%

Отмечается, что некоторые продукты подорожали сразу на 300%, и покупатели просто не поверили своим глазам.

Одна из горожанок рассказала, что увидела на прилавке свеклу ценой 150 рублей за килограмм и детский йогурт за 132 рубля, при этом еще накануне те же продукты стоили в три раза дешевле.

Сотрудники торговых сетей объяснили эту ситуацию техническим сбоем и ошибкой системы. Однако о росте цен в городе говорят уже давно, — даже если его нельзя назвать «космическим», по земным меркам он вполне ощутимый.

Так, кассир одного из магазинов отмечает, что бюджетное подсолнечное масло, которое еще в начале лета продавали по 49 рублей, к ноябрю подорожало до 73 рублей.

  • «Ходишь по залу и понимаешь, что тысяча рублей — это полупустая корзина. Из-за постоянного роста мы уже замучились менять ценники. А сегодня случился сбой. Дурдом какой-то… Знали бы вы, сколько раз за день нам пришлось отдавать покупателям разницу за товар», — посетовала она в комментарии местному СМИ.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. И пропорционально этому в магазинах взлетели цены - так, что тысяча рублей превратилась в сущие копейки. А ведь добавим к этому то, что десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах?

По теме:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 