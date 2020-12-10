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Путин знает, что дефицита продуктов нет, но россиянам не хватает на них денег
По инф. sobesednik.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Путин сравнил ситуацию с продуктами в России со временами СССР. С этой аллюзией он во время правительственного совещания по экономическим вопросам обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Путин знает, что дефицита продуктов нет, но россиянам не хватает на них денег

«Вы еще человек молодой, не помните, а я помню. Тогда говорили: "В Советском Союзе есть все, но не всем хватает". Тогда не хватало потому, что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей недостаточно денег для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — цитирует «Интерфакс» слова Путина.

Дмитрий Патрушев отметил, что сейчас Россия находится на нормативном уровне по самообеспеченности основными продуктами, которые прописаны в доктрине продовольственной безопасности.

По остальным показателям агропромышленного комплекса российские производства находятся на уровне, близком к нормативам.

По инф. sobesednik.ru

***

Рост цен на базовые продукты питания в России никак не связан с пандемией, это можно объяснить попыткой подогнать внутренние цены под мировые, заявил президент Владимир Путин.

«Вот рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия-то?» — заметил он.

Владимир Путин перечислил основные продукты, на которые выросли цены, среди них сахарный песок, мука, подсолнечное масло.

«Сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну, а почему цены-то выросли», — удивился президент, добавив, что ему уже докладывают об определенной стабилизации в этом вопросе.

«А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия — 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?» — отметил Путин.

По его словам, объяснить это можно динамикой цен на мировых рынках и попыткой подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. И пропорционально этому в магазинах взлетели цены - так, что тысяча рублей превратилась в сущие копейки. А ведь добавим к этому то, что десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах?

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