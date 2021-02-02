ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Цены на еду в России растут так быстро... Европейцам такого и не снилось!
По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Рост цен на продукты питания в России за 2020 год составил 7,9%, а в ЕС продовольствие стало дороже только на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Росстат: Цены на продукты питания в России в 2020 году выросли в семь раз быстрее, чем в ЕС

Согласно данным статистического ведомства, в декабре цены на продукты питания в РФ подскочили на 1,9%, а в Евросоюзе они, наоборот, снизились на 0,4%.

За прошлый год в России наибольший прирост потребительских цен был отмечен на овощи — 20,0% (в ЕС снижение цен на эту группу товаров за 2020 год составило 1,2%).

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в РФ в 2020 году увеличились на 13,6% (в ЕС — на 1,0%); на фрукты — на 12,9% (в ЕС — на 4,5%); масла и жиры — на 11,0% (в странах ЕС — снизились в среднем на 1,1%); хлебобулочные изделия и крупы — на 8,6% (в ЕС — возросли на 1,1%).

Рыба и морепродукты в России за 2020 год подорожали на 5,6% (в странах ЕС — в среднем на 1,4%); молочные изделия, сыры и яйца — на 5,1% (в странах ЕС — в среднем на 0,7%); мясо и мясопродукты — на 3,3% (в ЕС — на 1,5%).

Президент РФ Владимир Путин ранее раскритиковал действия правительства в вопросе образования цен. Он заявил, что они ничего не делают, чтобы снизить цены, а вместо этого только «рассказывают ему сказки».

Еще на эту волнующую многих тему:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 