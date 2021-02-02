Цены на еду в России растут так быстро... Европейцам такого и не снилось!

Рост цен на продукты питания в России за 2020 год составил 7,9%, а в ЕС продовольствие стало дороже только на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Согласно данным статистического ведомства, в декабре цены на продукты питания в РФ подскочили на 1,9%, а в Евросоюзе они, наоборот, снизились на 0,4%.

За прошлый год в России наибольший прирост потребительских цен был отмечен на овощи — 20,0% (в ЕС снижение цен на эту группу товаров за 2020 год составило 1,2%).

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в РФ в 2020 году увеличились на 13,6% (в ЕС — на 1,0%); на фрукты — на 12,9% (в ЕС — на 4,5%); масла и жиры — на 11,0% (в странах ЕС — снизились в среднем на 1,1%); хлебобулочные изделия и крупы — на 8,6% (в ЕС — возросли на 1,1%).

Рыба и морепродукты в России за 2020 год подорожали на 5,6% (в странах ЕС — в среднем на 1,4%); молочные изделия, сыры и яйца — на 5,1% (в странах ЕС — в среднем на 0,7%); мясо и мясопродукты — на 3,3% (в ЕС — на 1,5%).

Президент РФ Владимир Путин ранее раскритиковал действия правительства в вопросе образования цен. Он заявил, что они ничего не делают, чтобы снизить цены, а вместо этого только «рассказывают ему сказки».

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По инф. rosbalt.ru

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