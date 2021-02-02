Цены на еду в России растут так быстро... Европейцам такого и не снилось!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Рост цен на продукты питания в России за 2020 год составил 7,9%, а в ЕС продовольствие стало дороже только на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Согласно данным статистического ведомства, в декабре цены на продукты питания в РФ подскочили на 1,9%, а в Евросоюзе они, наоборот, снизились на 0,4%.
За прошлый год в России наибольший прирост потребительских цен был отмечен на овощи — 20,0% (в ЕС снижение цен на эту группу товаров за 2020 год составило 1,2%).
Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в РФ в 2020 году увеличились на 13,6% (в ЕС — на 1,0%); на фрукты — на 12,9% (в ЕС — на 4,5%); масла и жиры — на 11,0% (в странах ЕС — снизились в среднем на 1,1%); хлебобулочные изделия и крупы — на 8,6% (в ЕС — возросли на 1,1%).
Рыба и морепродукты в России за 2020 год подорожали на 5,6% (в странах ЕС — в среднем на 1,4%); молочные изделия, сыры и яйца — на 5,1% (в странах ЕС — в среднем на 0,7%); мясо и мясопродукты — на 3,3% (в ЕС — на 1,5%).
Президент РФ Владимир Путинранее раскритиковал действия правительства в вопросе образования цен. Он заявил, что они ничего не делают, чтобы снизить цены, а вместо этого только «рассказывают ему сказки».
Эксперты ООН по правам человека призывают к скорейшему освобождению пленных в ходе недавнего Нагорно-карабахского конфликта, а также возвращению тел погибших семьям для их захоронения. Об этом говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
В петербургской Мариинской больнице пройдет акция «Я просто хочу знать» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. На бесплатную консультацию маммолога, онкогинеколога и специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей 4, 5 и 8 февраля могут попасть все желающие.
Недавно завершились съемки фильма «Трое» режиссёра Анны Меликян, в котором известный актёр Константин Хабенский сыграл телеведущего. Приняв участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, актёр поделился с поклонниками впечатлениями о фильме.
Полиция задержала нескольких участников акции поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Всех задержанных (журналистка «Штаба Навального в Хабаровске» и трое пожилых людей, один из которых вообще не принимал участие в акции, а просто шел мимо), доставили в отдел полиции.
Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
Власти Чехии приняли решение закрыть границы для иностранцев — попасть в страну смогут граждане других государств с разрешением на учебу, работу или проживание в Чехии. Также ограничили въезд для иностранцев Германия и Франция.
Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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