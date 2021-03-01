Наш мир: русские волнуются из-за цен на продукты, а чехи просят себе «Спутник V»

Главное на сегодня: глава Чехии Милош Земан письмом попросил президента России Владимира Путина начать поставки в его страну антиковидной вакцины «Спутник V», а Россия попала в список стран, проблемных с точки зрения роста цен на продукты.

Земан подчеркнул, что его решение было согласовано с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. По словам Земана Россия уже выражала готовность начать поставки «Спутника V».

Для использования российской вакцины в Чехии не понадобится одобрение препарата главным регулятором ЕС, EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам). Как уточнил Земан, достаточно будет решения национального регулятора Чехии.

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Россия отправила заявку на регистрацию в ЕС «Спутника V» еще в январе. Экспертизу препарата должны начать в феврале, пояснил представитель РФПИ. Специалисты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), пообщались с разработчиками «Спутника». В консультации приняли участие более 20 международных экспертов. Через семь-десять дней специалисты направят рекомендации создателям препарата. Это агентство должно принять решение об одобрении или отказе в регистрации российской вакцины.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ноябре заявил, что страны ЕС решили не использовать российские антиковидные вакцины.

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На этом фоне Россия попала в список стран, в которых, по мнению западных журналистов, существует проблема роста цен на продовольствие.

В перечне «горячих точек», в которых цены на еду «заставляют людей волноваться», также оказались Индия, Турция, Бразилия и Нигерия. Как считает агентство Bloomberg, сложности в обеспечением населения доступной едой представляют риск для властей и могут вызвать протесты.

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Издание Bloomberg указывает, что мировые цены на продовольствие выросли до максимальной отметки за более чем шесть лет на фоне спроса со стороны Китая. Другие факторы — уязвимость цепочек поставок и неблагоприятные погодные условия.

Ранее Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерновых, чтобы ограничить их продажу за рубеж и снизить цены на внутреннем рынке. Также премьер РФ Михаил Мишустин поручил поддерживать цены на самые востребованные товары, включая сахар и подсолнечное масло.

Однако введенные ограничения способны привести к росту инфляции. Кроме того, Счетная палата в январе предупреждала, что регулирование цен на продукты грозит привести к их дефициту.

Polit.ru

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