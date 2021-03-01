ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
Авторитетный психолог: Кремль побудил все население России думать о Навальном
2021-02-04-00-55-48
Никто ни в России, ни на Западе не сделал больше для «навальнизации» массового сознания, чем власть с ее жесткими методами и топорной пропагандой, считает психолог Александр...
Что сгубило Игоря Квашу?
2021-02-08-02-59-41
Игорь Кваша всегда был верен своим принципам. Он всю жизнь трудился в одном театре, любил одну женщину и, к сожалению, имел одну вредную привычку, которая и довела его до...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Наш мир: русские волнуются из-за цен на продукты, а чехи просят себе «Спутник V»
По инф. polit.ru   
01 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Главное на сегодня: глава Чехии Милош Земан письмом попросил президента России Владимира Путина начать поставки в его страну антиковидной вакцины «Спутник V», а Россия попала в список стран, проблемных с точки зрения роста цен на продукты.

Президент Чехии попросил президента РФ Путина отправить в его страну «Спутник V»

Земан подчеркнул, что его решение было согласовано с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. По словам Земана Россия уже выражала готовность начать поставки «Спутника V».

Для использования российской вакцины в Чехии не понадобится одобрение препарата главным регулятором ЕС, EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам). Как уточнил Земан, достаточно будет решения национального регулятора Чехии.

По теме:

Россия отправила заявку на регистрацию в ЕС «Спутника V» еще в январе. Экспертизу препарата должны начать в феврале, пояснил представитель РФПИ. Специалисты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), пообщались с разработчиками «Спутника». В консультации приняли участие более 20 международных экспертов. Через семь-десять дней специалисты направят рекомендации создателям препарата. Это агентство должно принять решение об одобрении или отказе в регистрации российской вакцины.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ноябре заявил, что страны ЕС решили не использовать российские антиковидные вакцины.

***

На этом фоне Россия попала в список стран, в которых, по мнению западных журналистов, существует проблема роста цен на продовольствие.

В перечне «горячих точек», в которых цены на еду «заставляют людей волноваться», также оказались Индия, Турция, Бразилия и Нигерия. Как считает агентство Bloomberg, сложности в обеспечением населения доступной едой представляют риск для властей и могут вызвать протесты.

По теме:

Издание Bloomberg указывает, что мировые цены на продовольствие выросли до максимальной отметки за более чем шесть лет на фоне спроса со стороны Китая. Другие факторы — уязвимость цепочек поставок и неблагоприятные погодные условия.

Ранее Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерновых, чтобы ограничить их продажу за рубеж и снизить цены на внутреннем рынке. Также премьер РФ Михаил Мишустин поручил поддерживать цены на самые востребованные товары, включая сахар и подсолнечное масло.

Однако введенные ограничения способны привести к росту инфляции. Кроме того, Счетная палата в январе предупреждала, что регулирование цен на продукты грозит привести к их дефициту.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 