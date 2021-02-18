Раз цены в магазинах на продукты растут, значит это кому-то нужно?

Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что мясопереработчики начали настаивать на повышении отпускных цен на готовую продукцию, в том числе колбасу и мясо, на 10-15%. На это их толкает увеличение роста себестоимости производства - подорожали из-за ослабления рубля импортные ингредиенты, а предложение снизилось из-за африканской чумы свиней.

Но в минсельхозе заверили: в стране нет недостатка в собственном мясе птицы или свинине, что позволяет не повышать цены на них. По данным ведомства, на 10 февраля цены производителей на свинину составляют 151,8 рубля за кг, что сопоставимо с уровнями той же даты 2019 и 2018 годов. В начале 2020 года отмечалось снижение цен на свинину из-за перенасыщения рынка, потом цены восстановились. То же самое - с мясом птицы. Стоимость куриного мяса в убойном весе сейчас составляет 113,8 рубля за кг, что ниже, чем в феврале 2019 года (114,9 рублей за кг). "Насыщение внутреннего рынка вместе с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо", - уверены в минсельхозе. Кроме того, введение экспортных пошлин на зерно и масличные позволит сократить затраты животноводов на кормовую базу. Это позволит снизить себестоимость производства и сохранить уровень цен на конечную продукцию.

По данным Росстата, за первую неделю февраля свинина подешевела в рознице на 0,2%, мясо кур подорожало на 0,8%, а мороженая рыба - на 0,3%.

Поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен торговые сети тщательно рассматривают, утверждают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). При необходимости для этого привлекаются специалисты минсельхоза, минпромторга и Федеральной антимонопольной службы. И если причина для изменения цены объективна, торговые сети идут на повышение закупочных цен. Одноременно сети максимально сдерживают изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен. Если запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной., заверили в АКОРТ.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, ценовая "наледь" формируется из расходов на хранение, логистику, наценки перекупщиков, которые фасуют рыбу на мелкие партии и упаковывают в потребительскую упаковку, важную роль играют оптовое звено и переработчики, и только потом розница.

Цена начальная, на входе товара в рынок, - это цена с предприятия (фермы, завода) без налогов и без стоимости доставки, обращает внимание руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Налог - это как минимум 10% для продовольственных товаров. Стоимость транспорта зависит от условий перевозки, дальности, сроков годности и т.п. Это одна из главных составляющих в наценке, для дальних районов может дойти до 30% цены, говорит Снитко. Плюс упаковка. Например, цена бутылки с крышкой для 0,33 л и бутылки 1,5 л для напитка - одна и та же, а если пересчитать на стоимость продукта, получается пятикратная разница в цене.

Цены производителей на свинину и птицу не растут: у нас мяса в излишке. Но в колбасе есть не только мясо

"Некоторые почему-то думают, что наценка розничной сети - это разница розничной цены и оптовой. Но это не так. В эту разницу помимо указанных расходов - упаковка, перевозка, налог - еще входят затраты на организацию продаж (от услуг склада до выкладки на полку и работы кассира, аренды магазина и прочее), потери (то же воровство или списания из-за порчи упаковки или внешнего вида). Так что наиболее объективны все же данные о рентабельности сетевых магазинов. А это менее 10%", - говорит Снитко.

А председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин выступает за внедрение Хартии АПК на всем продовольственном рынке. Пока не будет прозрачного ценообразования по всей цепочке, отдельные меры по стабилизации цен не дадут снижения цен на продукты питания, считает он. Механизм мониторинга цен на сельхозпродукцию уже существует, его просто надо распространить на внутренний рынок.

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Рост цен на продукты питания наблюдается по всей стране, и даже в обычно сытой столице ее жителям приходится пересматривать рацион, не говоря уже о регионах – которые не очень-то осчастливлены высокими зарплатами и пенсиями. И некоторые представители экспертного сообщества, к сожалению, не утешают, высказывают мнение, что экономическая политика у нас, мягко говоря, не такая, как нужно. Например, экономист Владислав Жуковский назвал ее «назло бабушке отморозим уши». Если бы содержанием своих кошельков за принятые решения расплачивались их авторы, может быть, простым людям жилось и попроще. Потому что экономическая политика была бы более развернутой в сторону граждан. А сейчас вопрос «как жить дальше» становится насущным для всё большего числа людей. И количество их, наверное, увеличится. Потому что, то одни, то другие производители сигнализируют, что на их продукцию грядет повышение цен. Удивили! Вот если бы сказали, что снизили!

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По инф. rg.ru

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