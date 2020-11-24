День в истории: в Москве открылся Театр оперетты

24 ноября 1927 года был основан Московский государственный академический театр оперетты. Его отцом-основателем считается всемирно известный актер и режиссер Григорий Ярон. А открылся театр опереттой Багриновского «Игра с джокером».

До 1917 года в Москве было два театра оперетты: театр Зона и Никитский театр, который и стал предшественником современного театра. До 1927 года у театра не было своего помещения и труппа выступала в различных местах

В конце 1927 года московский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов «категорически» постановил: «Оперетту сохранить. Репертуар оздоровить, приблизив его к задачам современности». Так театр был снова официально открыт и получил статус государственного.

Практически сразу к молодому коллективу, возглавляемому Григорием Яроном, пришел успех. В афише театра рядом с признанными классиками Оффенбахом, Штраусом, Абрахамом заняли достойное место советские композиторы Исаак Дунаевский, Юрий Милютин, Дмитрий Шостакович. Они создавали свои произведения специально для сцены театра оперетты.

Благодаря таланту и мастерству актеров и режиссеров, Московский театр оперетты стал ведущим в своем жанре не только в России, но и завоевал огромный авторитет в Европе. В 1961 году театр переехал в здание на Большой Дмитровке, где находится и сегодня — в центре Москвы рядом с Театральной площадью, по соседству с Большим и Малым театрами. Его здание является памятником архитектуры 19 века, а зрительный зал на 1600 мест уникален своим внешним видом и расписным плафоном кисти Константина Коровина.

В 1988 году театру присвоено звание академический. Среди его лучших постановок — «Белая акация» Дунаевского, «Холопка» Стрельникова, «Летучая мышь» Штрауса, «Принцесса цирка» Кальмана, «Веселая вдова» Легара и многие другие.

Сегодня «Московская оперетта» остается верна своим традициям. На её подмостках работают замечательные актеры, в репертуаре, раскрывая огромный актерский и постановочный потенциал, соединяются классика и современная оперетта, мюзикл и шоу. В течение сезона «Московская оперетта» играет более 300 спектаклей, а число зрителей достигает почти полмиллиона. Театр развивает в России жанр современного мюзикла, который вызывает огромный интерес у зрителей. Примером может служить грандиозный успех мюзиклов «Монте-Кристо» и «Граф Орлов», «Анна Каренина» и многих других.

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По инф. Парламентской газеты

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