День в истории: мир увидел первый киномюзикл

1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе, в знаменитом Китайском кинотеатре Граумана, построенном в виде пагоды, состоялась мировая премьера первого киномюзикла — «Бродвейская мелодия» (англ. The Broadway Melody).

Её снял в крупнейшей голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer режиссёр Гарри Бомон, а продюсировал Гарри Рапф. Сентиментальная и притом до предела банальная история двух сестер, увлеченных театром и мечтающих прославиться на Бродвее, развертывалась на фоне зажигательных танцев, мелодичных музыкальных номеров, чем и привела публику в восторг.

Особый успех имели исполнители главных ролей: старшую рассудительную сестру сыграла уже сошедшая было с экрана звезда немого кино Бесси Лав, младшую, легкомысленную, — 17-летняя красотка Анита Пейдж, а хозяина балетной труппы — «король» Бродвея Чарлз Кинг.

Одна из первых полностью звуковых картин — «Бродвейская мелодия» принесла компании небывалые доходы и впоследствии породила ряд ремейков. В 1930 году она получила «Оскара» как лучшая картина минувшего года.

При этом критики характеризовали фильм как худшее детище Голливуда за всю его историю, а награждение его объясняли лишь хаосом переходного периода между немым и звуковым кино.

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По инф. Парламентской газеты

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