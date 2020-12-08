День в истории: 40 лет назад было совершено покушение на Джона Леннона

8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чепменом.

В день смерти Леннон дал своё последнее интервью американским журналистам. В 22 часа 50 минут, когда Джон вместе с женой Йоко Оно, возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory, входили под арку своего дома, Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину.

Привратник вызвал полицейских, которые на своей машине доставили Леннона в госпиталь Рузвельта. Однако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны. В 23 часа 15 минут Джон Леннон скончался из-за большой потери крови. Он был кремирован в Нью-Йорке, прах Леннона был передан Йоко Оно.

Его убийца Марк Чепмен (Mark Chapman) за своё преступление отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима «Аттика», около города Буффало (Нью-Йорк). Уже одиннадцать раз он подавал прошение о досрочном освобождении (последний раз в августе 2020 года). Однако каждый раз эти прошения отклонялись, и Чепмен продолжает отбывать пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в штате Нью-Йорк.

Йоко Оно еще в 2000 году послала письмо в «Департамент по освобождению» штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чепмена досрочно. В последующие годы она еще не раз заявляла, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чепмен будет освобождён.

О Марке Чепмене и его последних днях перед убийством Джона Леннона сняты фильмы «Убийство Джона Леннона» и «Глава 27».

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