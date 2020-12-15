Что представляли собой советские трудовые поселки?

Кампания по раскулачиванию населения, развернувшая в СССР в 30-е годы, подразумевала высылку зажиточных помещиков и их семей в отдалённые и труднодоступные районы страны, где не хватает рабочих рук для лесозаготовок или освоения земель. Их новое место жительства называлось специальными посёлками, позднее — трудовыми посёлками.

С 1931 года хозяйственным устройством и надзором за такими поселениями занималось Главное управление лагерей (ГУЛАГ). Внешне трудпосёлки походили на обычные деревни: высланные кулаки жили со своими семьями в обычных для тех мест домах, в посёлках были больницы, библиотеки, детские сады и школы.

Вопрос образования в трудпосёлках стоял особо, так как помимо ликвидации неграмотности, оно должно было заняться перевоспитанием населения в духе социализма. Но работа шла плохо, что с неудовольствием констатировали Сталин и Молотов в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 15 декабря 1935 года.

Помимо размещения классов в непригодных условиях, нехватки педагогических кадров и учебников, вождь пенял и на то, что «среди учителей очень мало членов партии и комсомольцев». Он поручил Наркомпросу в двухмесячный срок «полностью укомплектовать школы в трудпоселках проверенными кадрами». ЦК ВЛКСМ получил задачу командировать в трудпосёлки не менее сотни комсомольцев и срочно укрепить там пионерские организации, «учтя особые условия и значение политического воспитания детей трудпоселенцев».

При этом в постановлении за подписью Сталина и Молотова предписывалось брать в техникумы и вузы на общих основаниях детей, окончивших школы в тредпосёлках.

В Государственном архиве РФ хранится копия этого постановления, на который начальник ГУЛАГа Матвей Берман наложил резолюцию: «Срочно собрать данные со всех краев — где есть нужда в школах, в каких краях в первую очередь строить». Также он поручил «особо разъяснить» руководству трудпоселений пункты о пионерском воспитании «как имеющие особо важное значение для детей и молодежи трудпоселенцев — в целях их отрыва от родителей».

История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты

Фото humus.livejournal.com

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...