Что готовит Музей космонавтики в честь юбилея первого полёта?

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Музей космонавтики в Москве, который станет организатором главных мероприятий в год 60-летия полета Юрия Гагарина, анонсировал сроки и места их проведения, включая совместные проекты с партнерами в столице и регионах Российской Федерации.
В Москве юбилейные мероприятия стартуют уже 1 апреля. В этот день на Тверском бульваре столицы планируют открыть планшетную выставку "Москва встречает Первого". Архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и агентства ТАСС кому-то напомнят, а большинству из ныне живущих расскажут и покажут, как 60 лет назад в столице Советского Союза встречали первого человека, облетевшего Землю в космическом корабле. Эмоции тех дней, запечатленные фотообъективами, останутся в веках символом единения людей и веры в торжество человеческого разума. Выставка на Тверском бульваре будет развернута с начала апреля до 3 мая.
А с 27 марта по 15 сентября в Саратовском областном Музее краеведения пройдет уникальная выставка, где будет собрана вся "космическая одежда", включая современные скафандры серий "Сокол" и "Орлан". Как рассказали организаторы, одежду для полетов в космос можно разделить на две основные категории. Это скафандры, предназначенные для защиты от опасностей космоса. И повседневная одежда, которую носят на борту космического корабля. История освоения космоса содержит немало фактов, когда от надежности костюмов и скафандров зависели не только общее самочувствие, работоспособность членов космических миссий, но и сама жизнь.
Сейчас, когда работа на орбите, становится делом привычным для специально подготовленного человека, при создании одежды стали больше внимания уделять эстетической стороне. Ведь космонавт (или астронавт) живет и работает в одном и том же замкнутом пространстве МКС и от того, как он или она выглядят, зависит общее настроение, что в конечном счете сказывается на итогах полетной программы.
Через три дня после старта в Саратове юбилейная выставка "Профессия - космонавт" откроется в Смоленском государственном музее-заповеднике и будет работать с 30 марта до 12 июля 2021 года. Число людей с такой профессией на этот день все еще поддается точному учету: 566 профессионалов смогли за 60 лет побывать в космосе. Это советские и российские космонавты, астронавты НАСА и Европейского космического агентства, тайконавты Китая, а также граждане других стран, ранее подготовленные для полета в космос в ЦПК им. Гагарина и совершившие полет на советских кораблях "Союз".
Но первым, сколько бы лет ни прошло, был и навсегда останется Юрий Алексеевич Гагарин. И центральная выставка этого года под тем же названием "Первый" готовится к приему посетителей в главном зале Мемориального музея космонавтики у станции метро ВДНХ. Как сообщили в пресс-службе музея, она откроется 8 апреля и продлится до 15 сентября 2021 года.
В экспозиции будут представлены документы и личные вещи космонавта, которые долгое время хранили члены семьи и музеи. Экспонаты для выставки собирают в буквальном смысле со всей России - у ММК на этот момент 17 крупных партнеров. В том числе РКК "Энергия", ЦПК им. Ю.А. Гагарина, НПП "Звезда" им. академика Г.И. Северина, Объединенный мемориальный музей на родине первого космонавта, несколько федеральных и областных архивов.
"Выставка расскажет о жизни Юрия Гагарина, его пути к звездам, покажет основные этапы в истории отечественной космонавтики и то, насколько важным для всего мира достижением стал первый полет человека в космос", - говорится в сообщении московского Музея космонавтики.
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Музей космонавтики в Москве, который станет организатором главных мероприятий в год 60-летия полета Юрия Гагарина, анонсировал сроки и места их проведения, включая совместные проекты с партнерами в столице и регионах Российской Федерации.
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