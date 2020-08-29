Болезни сердца будем определять... по селфи!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Опубликованное в European Heart Journal исследование впервые показывает, что можно использовать компьютерный алгоритм глубокого машинного обучения для обнаружения ишемической болезни сердца путем анализа четырех фотографий лица человека.
Хотя в будущем этот алгоритм требует дальнейшего развития и тестирования на более крупных группах людей разного этнического происхождения, исследователи говорят, что уже сейчас он может использоваться в качестве инструмента диагностики возможных сердечных заболеваний у обычных людей или представителей групп риска, которых можно направлять для дальнейших клинических исследований.
Уже известно, что определенные черты лица связаны с повышенным риском сердечных заболеваний. К ним относятся тонкие или седые волосы, морщины, складка мочки уха, ксантелазмы — небольшие желтые отложения холестерина под кожей, обычно вокруг век и роговой дуги. Пока врачам трудно применять все это для прогнозирования и количественной оценки риска сердечных заболеваний.
Исследователи сделали шаг к разработке инструмента, основанного на глубоком машинном обучении, который можно было бы использовать для оценки риска сердечных заболеваний либо в амбулаторных клиниках, либо с помощью самих пациентов, просто делающих селфи для собственной диагностики. Это может помочь в дальнейшем диагностическом тестировании или при визите к врачу.
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