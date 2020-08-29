Болезни сердца будем определять... по селфи!

Отправка врачу селфи может быть дешевым и простым способом выявления сердечных заболеваний.

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Опубликованное в European Heart Journal исследование впервые показывает, что можно использовать компьютерный алгоритм глубокого машинного обучения для обнаружения ишемической болезни сердца путем анализа четырех фотографий лица человека.

Хотя в будущем этот алгоритм требует дальнейшего развития и тестирования на более крупных группах людей разного этнического происхождения, исследователи говорят, что уже сейчас он может использоваться в качестве инструмента диагностики возможных сердечных заболеваний у обычных людей или представителей групп риска, которых можно направлять для дальнейших клинических исследований.

Уже известно, что определенные черты лица связаны с повышенным риском сердечных заболеваний. К ним относятся тонкие или седые волосы, морщины, складка мочки уха, ксантелазмы — небольшие желтые отложения холестерина под кожей, обычно вокруг век и роговой дуги. Пока врачам трудно применять все это для прогнозирования и количественной оценки риска сердечных заболеваний.

Исследователи сделали шаг к разработке инструмента, основанного на глубоком машинном обучении, который можно было бы использовать для оценки риска сердечных заболеваний либо в амбулаторных клиниках, либо с помощью самих пациентов, просто делающих селфи для собственной диагностики. Это может помочь в дальнейшем диагностическом тестировании или при визите к врачу.

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По инф. sobesednik.ru

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