Билл Гейтс привился от коронавируса

Привился от коронавируса SARS-CoV-2 основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс. Об этом он сам рассказал в Twiiter.

«Я на этой неделе получил первую дозу и чувствую себя отлично», — отметил Гейтс и поблагодарил всех ученых, участников испытаний и медицинских работников.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd