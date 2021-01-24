Билл Гейтс привился от коронавируса

Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие швейной мастерской вполне подходит, ведь поначалу шить можно самостоятельно и у себя дома, а уже после раскрутки можно арендовать помещение под ателье и нанимать работников. Так или иначе, но в первую очередь необходимо тщательно продумать бизнес-план.