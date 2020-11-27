Беспредел: в Златоусте и соседних районах осталась одна койка для родов

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В Златоусте Челябинской области единственный перинатальный центр перепрофилировали под ковидный госпиталь, и в результате крупный город остался с одной койкой — только для экстренных родов.
Роддом в Златоусте после ряда оптимизаций остался единственным, обслуживающим сам город с населением около 164 тыс. человек и окрестные районы, где живут 400 тыс. человек.
Беременным женщинам предлагают ехать за 42 километра в Миасс или за 143 километра — в Челябинск.
«Милые, мы создадим вам замечательные условия, с приоритизацией вызовов скорой, хорошими условиями в роддоме, профессиональным коллективом медиков», — обратилась к беременным, объясняя ситуацию, вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Между тем женщины жалуются, что с октября по февраль дороги, которые ведут в периферию, закрыты в связи с погодными условиями. Трасса — в снежных заносах, гололед. По мнению южноуральцев, все это повышает риски перинатальной смертности.
Жители обращают внимание на то, что в роддом Миасса жительниц Златоуста не принимают до начала родов, а кроме того, там нет реанимации. В перинатальном центре Челябинска в платном порядке койка без процедур, стоит от 1017 до 2034 рублей в сутки, а стоимость манипуляций — до 14 тыс. рублей, заметили горожане в петиции на Change.org.
В Минздраве Челябинской области заявляют, что плановая госпитализация рожениц направлена в областной центр и родильный дом № 2 города Миасса, а «практика перенаправления тяжелых пациенток из Златоуста в Миасс для оказания им высококвалифицированной помощи отработана и дает хорошие показатели по рождаемости».
Жители Златоуста подали заявление в прокуратуру.
Мы уже не раз говорили о том, что пандемия коронавируса выявила все болевые точки отечественного здравоохранения. Картинка получилась, мягко говоря, не обнадеживающая. В одних больницах условия содержания пациентов напоминают сарай, не хватает лекарств. В других не хватает мест и людей размещают в коридорах, в третьих нет нужного количества врачей, и госпитализированные в тяжелом состоянии люди так и умирают, не дождавшись внимания со стороны медиков... Вот он - результат реформы здравоохранения. И чтобы закрасить все эти белые пятна понадобится не один год точно.
Цельнометаллокордные шины. Их надежность, прочность, экономичность уже не вызывает вопросов. Особенно после появления на рынке нового поколения ЦМК шин KAMA PRO с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, производителем которых выступает Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии компания представила шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404.
Информация о том, что Софья Кругликова собирается развестись со своим мужем Михаилом Ефремовым является недостоверной. Свою позицию она высказала другу семьи, члену Общественного совета ФСИН РФ Алексею Лобареву.
27 ноября 2009 года в 21:35 мск на 284-м км Октябрьской железной дороги (перегон Угловка - Алешинка, граница Тверской и Новгородской областей) в результате взрыва сошли с рельсов вагоны скоростного пассажирского фирменного поезда № 166 "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург.
В Волгограде школьница заразилась бешенством. Родители показали ее врачам только через три месяца после укуса бешеной собаки, а прививки нужно ставить в первые дни после контакта с зараженным животным.
Мог ли существовать «Клуб Веселых и Находчивых» без Александра Маслякова? Сейчас такое даже представить сложно, ведь он уже многие годы остаётся бессменным ведущим и главным символом юмористической передачи. А ведь всё началось с одного удачного случая…
Десятки тысяч калифорнийских заключенных придумали и осуществили крупнейшую в истории штата мошенническую схему. Они просто отправляли запрос на пособие по безработице и власти одобряли его без проверки.
В подмосковном Долгопрудном жители одного из дворов спального района обнаружили в мусорке несколько десятков картин в хорошем состоянии. (Печально, что со временем произведения искусства обесцениваются и отправляются на мусорку. А ведь когда-то люди вкладывали в них в свою душу, свое время...- прим. МГ.)
Сын легендарного Диего Марадоны попал в больницу. 34-летний итальянский футболист Диего Синагра переведен в реанимационное отделение из-за осложнений на фоне коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмьери.
23 ноября на «России 1» вышел исторический сериал «Грозный», снятый дорого-богато и явно не просто так. Актуальным его делает не то простое совпадение, что премьера сериала, в котором Грозный объявляет карантин на Руси из-за чумы, состоялась в разгар пандемии и всяческих ограничений в связи с коронавирусом. Его злободневность куда глубже и, может, страшнее.
В Севастополе до 15 января продлили действие режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, а также ввели запреты на проведение новогодних елок и корпоративов. Решение принято на заседании регионального антикоронавирусного штаба.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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