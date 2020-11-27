Беспредел: в Златоусте и соседних районах осталась одна койка для родов

В Златоусте Челябинской области единственный перинатальный центр перепрофилировали под ковидный госпиталь, и в результате крупный город остался с одной койкой — только для экстренных родов.

Роддом в Златоусте после ряда оптимизаций остался единственным, обслуживающим сам город с населением около 164 тыс. человек и окрестные районы, где живут 400 тыс. человек.

Беременным женщинам предлагают ехать за 42 километра в Миасс или за 143 километра — в Челябинск.

«Милые, мы создадим вам замечательные условия, с приоритизацией вызовов скорой, хорошими условиями в роддоме, профессиональным коллективом медиков», — обратилась к беременным, объясняя ситуацию, вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Между тем женщины жалуются, что с октября по февраль дороги, которые ведут в периферию, закрыты в связи с погодными условиями. Трасса — в снежных заносах, гололед. По мнению южноуральцев, все это повышает риски перинатальной смертности.

Жители обращают внимание на то, что в роддом Миасса жительниц Златоуста не принимают до начала родов, а кроме того, там нет реанимации. В перинатальном центре Челябинска в платном порядке койка без процедур, стоит от 1017 до 2034 рублей в сутки, а стоимость манипуляций — до 14 тыс. рублей, заметили горожане в петиции на Change.org.

В Минздраве Челябинской области заявляют, что плановая госпитализация рожениц направлена в областной центр и родильный дом № 2 города Миасса, а «практика перенаправления тяжелых пациенток из Златоуста в Миасс для оказания им высококвалифицированной помощи отработана и дает хорошие показатели по рождаемости».

Жители Златоуста подали заявление в прокуратуру.

Мы уже не раз говорили о том, что пандемия коронавируса выявила все болевые точки отечественного здравоохранения. Картинка получилась, мягко говоря, не обнадеживающая. В одних больницах условия содержания пациентов напоминают сарай, не хватает лекарств. В других не хватает мест и людей размещают в коридорах, в третьих нет нужного количества врачей, и госпитализированные в тяжелом состоянии люди так и умирают, не дождавшись внимания со стороны медиков... Вот он - результат реформы здравоохранения. И чтобы закрасить все эти белые пятна понадобится не один год точно.

А вот наши заголовки на эту тревожную тему:

По инф. rosbalt.ru

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