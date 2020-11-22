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Поклонская: в крымских больницах не хватает мест, пациентов лечат в коридорах
По инф. rosbalt.ru   
22 Ноября 2020 г.
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В крымских больницах не хватает мест, пациентов размещают и лечат в коридорах. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Поклонская: в крымских больницах не хватает мест, пациентов лечат в коридорах


По ее словам, после включения украинского полуострова в состав России сделалось еще хуже.

«Если зайти в ту же больницу — евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую — вы увидите, что то украинское наследие, которое осталось, и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось», — отметила политик.

В системе здравоохранения Крыма «ничего не работает», в качестве «ремонта» на облупившуюся краску «просто» кладут новую краску, поделилась она своими ощущениями. В медучреждениях, которым приходится работать в условиях пандемии, стоит ужасный запах, там «нет элементарных белых простыней».

«У меня такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было», — подытожила бывший крымский прокурор.

Напомним, Поклонская оказалась единственной из думских депутатов-единороссов, кто голосовал против повышения пенсионного возраста. В Думе она является зампредом комитета по международным делам.

  • Крым вошел в состав России весной 2014 года, после того как на Украине в результате очередного майдана сменилась власть. Присоединение было осуществлено на основании итогов референдума о самоопределении региона. Как заявлялось, большинство крымчан отказались оставаться «с Киевом». Украина обвинила Москву в аннексии.

По инф. rosbalt.ru

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