Пенсионерку выписали около полуночи спустя два дня после реанимации — мест нет

Жительницу Краснотурьинска в Свердловской области выписали из больницы Верхотурья около полуночи, объяснив, что мест в медучреждении больше нет.

Как рассказала изданию «Глобус» дочь 59-летней женщины, ее маму выписали из ковидной больницы в городе Верхотурье поздним вечером на воскресенье — из-за того, что в лечебном учреждении закончились места. У пенсионерки — онкология и сахарный диабет.

«Выписка неожиданно началась в субботу, в 21:30. В это время мама позвонила в слезах и сообщила, что ее срочно нужно забрать. По словам мамы, медсестра принесла выписку и в грубой форме, на повышенных тонах сказала, что нужно освободить место», — рассказала дочь пациентки Екатерина.

В итоге Екатерине пришлось срочно ехать за 140 километров от Краснотурьинска в Верхотурье. Ее маму выписали спустя всего два дня после реанимации.

«Сейчас у мамы давление и уровень сахара в крови скачет. Дышать сложно. В субботу утром еще в больнице мерили сатурацию — 91-92. При выписке дальнейшего лечения и рекомендаций не дали. Сказали, что все наладится через полгода», — рассказала дочь пациентки.

Действительно, наше коронавирусное время показало, что мест в больницах регионов для больных не так уж и много, и чтобы попасть туда на лечение, нужны либо серьезные показания, либо хорошие связи, по-другому никак. И это серьезный повод задуматься чиновникам на эту тему.



Еще об историях, которые вряд ли оставят равнодушными:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...