Австрия возвратит России культурные ценности, похищенные нацистами

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Из Австрии в РФ доставят культурные ценности, вывезенные нацистами из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае в 1943 году.
Об этом в пятницу сообщает российское генконсульство в Зальцбурге.
Речь идет о трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея. В марте был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге.
«Музей Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию. Начатая по инициативе австрийских партнеров реституция похищенных нацистами на Кубани в 1943 году восьми объектов эллинистической культуры входит тем самым в завершающую стадию», — сообщили в дипмиссии.
Ценности доставят в Россию за счёт австрийской стороны.
В мае 2019 года во время визита в Сочи президента Австрии Александера Ван дер Беллена состоялась символическая передача России сертификата о реституции из Музея Зальцбурга восьми предметов античного искусства, которые были незаконно вывезены нацистами из Советского Союза.
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Музей был основан в 1764 году, когда императрица Екатерина II приобрела у берлинского купца коллекцию произведений живописи, собранную им для прусского короля Фридриха II. После поражения Пруссии в Семилетней войне монарх отказался от покупки.
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