Американец поднялся в небо на воздушных шарах поднялся на 7,6 км!

Американский иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на высоту в 7600 метров на воздушных шарах и пролетел над Аризонской пустыней. Новый трюк он назвал «Вознесение». Видеозапись полета опубликована в Youtube.

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Полет иллюзиониста длился около часа. Блейн поднялся в воздух на 52 воздушных шарах, наполненных гелием. Он использовал специальное приспособление, которое создавало впечатление, будто он летит, держась за связку шаров одной рукой. На самом деле вес тела и нагрузка приходились на страховку, закрепленную на теле иллюзиониста.

Блейн намеревался подняться на 5480 метров, однако ему удалось взлететь на два километра выше. На высоте, где воздух стал сильно разреженным, Блейн воспользовался кислородным баллончиком.

Вниз иллюзионист спустился на парашюте, отстегнувшись от связки шаров. В момент взлета Блейн был без парашюта, он находился в одном из шаров. Иллюзионист надел его позже на высоте трех тысяч метров.

Новый трюк Блейн назвал «самым амбициозным» в своей карьере и посвятил его 9-летней дочери Дессе.

Изначально полет планировался на 31 августа, но из-за плохой погоды его дважды переносили. Также изменили место проведения — вместо Нью-Йорка иллюзионист покорил небо Аризоны.

Перед осуществлением своего нового трюка, Блейн прошел серьезную подготовку: он получил статус профессионального парашютиста, прыгнув 500 раз с парашютом, получил лицензию на управление воздушным шаром и разрешение на полеты с воздушными гелиевыми шарами.

Контекст:

Дэвиду Блейну 47 лет. Он начал заниматься уличной магией в 1997 году.

С 1999 года Блейн показывал различные трюки, среди которых «захоронение» заживо в пластиковом контейнере (1999), заморозка на 61 час и 40 минут в ледяной камере в Нью-Йорке (2000), 35-часовое «стояние» на вершине 22-метровой колонны (2002), 44-дневное заточение без еды в ящике над поверхностью Темзы (2003), задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды (2008).

David Blaine soars 20,000ft above desert holding onto helium balloons pic.twitter.com/6CElRfUW36 — The Sun (@TheSun) September 3, 2020

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Polit.ru

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