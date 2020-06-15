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Академик РАН о второй волне коронавируса: скорее всего, будет!

По инф. Парламентской газеты   
15 Июня 2020 г.
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Вторая волна коронавируса, скорее всего, будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трёх лет.

Академик РАН о второй волне коронавируса: скорее всего, будет!

Об этом заявил академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. Учёный также предположил, что вторую волну COVID-19 вряд ли удастся предотвратить вакцинацией.

«Я бы не делал ставку на вакцинацию, — заявил профессор. - Недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается 35 кандидатных вакцин.

Но итальянские учёные правильно говорят о мутации вируса. Если вакцину готовят по белковым рецепторам, то, как только они изменятся, препарат перестанет действовать. К тому же любая нормальная вакцина проходит много стадий испытания, на которые потребуется полтора-два года, и надо чётко ориентироваться на этот срок».

Поэтому, считает Пальцев, лучше рассчитывать на выработку «естественного иммунитета населения».

«Но здесь нужно учитывать такой фактор, что  у населения нашей страны, как правило, очень низкий уровень витамина D3, соединений цинка, омега-3, — отметил учёный. —  Это то, что влияет на формирование иммунитета. Этот дефицит, готовясь ко второй волне эпидемии, надо как-то восполнять. А вторая волна наверняка будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трёх лет».

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По инф. Парламентской газеты

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