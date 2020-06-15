Академик РАН о второй волне коронавируса: скорее всего, будет!

Вторая волна коронавируса, скорее всего, будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трёх лет.

Об этом заявил академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. Учёный также предположил, что вторую волну COVID-19 вряд ли удастся предотвратить вакцинацией.

«Я бы не делал ставку на вакцинацию, — заявил профессор. - Недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается 35 кандидатных вакцин.

Но итальянские учёные правильно говорят о мутации вируса. Если вакцину готовят по белковым рецепторам, то, как только они изменятся, препарат перестанет действовать. К тому же любая нормальная вакцина проходит много стадий испытания, на которые потребуется полтора-два года, и надо чётко ориентироваться на этот срок».

Поэтому, считает Пальцев, лучше рассчитывать на выработку «естественного иммунитета населения».

«Но здесь нужно учитывать такой фактор, что у населения нашей страны, как правило, очень низкий уровень витамина D3, соединений цинка, омега-3, — отметил учёный. — Это то, что влияет на формирование иммунитета. Этот дефицит, готовясь ко второй волне эпидемии, надо как-то восполнять. А вторая волна наверняка будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трёх лет».

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По инф. Парламентской газеты

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