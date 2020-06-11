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Итальянский вирусолог: коронавирус стал менее агрессивным
По инф. Российской газеты   
11 Июня 2020 г.
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Коронавирус ослабевает, и второй волны пандемии COVID-19 осенью может и не быть. Такое мнение высказал итальянский вирусолог Массимо Клементи.

По его словам, еще в мае местные врачи заметили, что стало меньше больных, которым требуется лечение в отделении интенсивной терапии. Одновременно увеличилось количество заразившихся SARS-CoV-2, выздоравливающих без дополнительной помощи медиков.

С чем это связано, решили выяснить сотрудники возглавляемой Клементи лаборатории микробиологии и вирусологии. Выяснилось, что у пациентов, попавших в больницу с 1 по 15 марта вирусная нагрузка на организм была в десятки раз выше, чем у тех, кто был госпитализирован в конце мая.

Ранее британские вирусологи установили, что SARS-CoV-2 очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций. При этом во всех странах эволюция вируса идет в одном и одном же направлении. "Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает. То есть скоро он, как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания", - резюмировал Клементи.

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