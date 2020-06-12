Вторую волну COVID-19 предложили ждать к Новому году

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Вместе с этим медик посоветовала заняться вакцинопрофилактикой иных заболеваний, которые могут ухудшить течение коронавирусной инфекции: сезонный грипп, гемофильная и пневмококковая инфекции типа В, ветрянка, коклюш и менингококк.
По словам Лейлы Намазовой-Барановой, сейчас сложно оценить, насколько оправданным стало решение мэра Сергея Собянина отменить пропускной режим и снять ряд ограничений для свободного передвижения по городу. Как это отразится на динамике эпидемии, покажет время.
Ранее сообщалось, что производством вакцины от коронавируса в случае успешных клинических испытаний займется фармзавод в Зеленограде.
Испокон веков на берегах Байкала селились древние люди, но только в культуре бурят-монгольских племен родилось настоящее поклонение озеру. Даже современные буряты-горожане считают озеро своей колыбелью, священным, живым и верят в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей. Откуда же появилась у них такая вера?
В Хоринском районе Бурятии ветеран лесного хозяйства, мастер леса Хоринского лесхоза Александр Кондратьев восстановил лесной питомник. Еще три года назад питомник находился в состоянии полного упадка – семена не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Однако сегодня тут выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Рязанской области простились с Сергеем Захаровым — водителем фургона, который 8 июня протаранил внедорожник Михаила Ефремова. Похоронили Захарова на деревенском кладбище в родном селе Кузьминское под Рязанью.
Известный актёр Марат Башаров продолжает попадать в ленты новостей после новых интервью бывших жён - Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой. Женщины то и дело рассказывают о том, что Марат страдает алкогольной зависимостью, приводящей к постоянным ссорам и даже рукоприкладству.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился увольнениям работникам во время пандемии. Кроме того, во всю эту ситуацию вмешались выборы. По мнению главы Белоруссии, увольнять могут тех, кто собирается голосовать не так, как хотелось бы работодателю.
Более половины учителей, 57%, планируют продолжить работать с учениками летом, 27% — не планируют этого ни в один из летних месяцев, еще 16% — затруднились ответить. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 1,3 тысячи школьных педагогов.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.