В Китае ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса

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Не менее 49 новых случаев коронавируса выявили в китайской столице Пекина, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок.
По данным Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники рынка и посетители, при этом у выявленных заболевших не было никаких симптомов.
Из-за новой волны эпидемии в городе было введено военное положение, в том числе в районе Фэнтай, — там расположен рынок Синьфади.
Как сообщает портал CGTN, жители 11 кварталов вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и не могут выходить из дома.
«Военный режим» подразумевает крайне жесткий механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, в жилых комплексах ужесточат контроль, а в магазинах и ресторанах будет проведена инспекция.
Кроме того, временно изменятся маршруты общественного транспорта в районе рынка, на дорогах уже появились кордоны полиции.
Отмечается, что столь бурный всплеск заболеваемости в городе произошел впервые за последние два месяца.
Новость, прямо скажем, серьезная, ведь она доказывает, что новый коронавирус действительно очень живучий и очень хитрый. Уверены, что с такой дисциплиной Китай быстро поборет эту вспышку, вот только что думать теперь жителям всех других стран? Неужели теперь всегда нужно быть настороже?..
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