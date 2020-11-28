Витамины горстями? Так и гипервитаминоз можно заработать

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Врач аллерголог-иммунолог Бессмертный объяснил, что чрезмерное увлечение витаминами грозит гипервитаминозом.
Поливитамины не стоит пить горстями, так как гипервитаминоз, как и дефицит витаминов влияет на здоровье человека. Сейчас люди усиленно принимают поливитамины, желая защититься от коронавируса, сезонных инфекций и укрепить здоровье.
Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил, что излишний прием витаминов может негативно сказаться на здоровье. Доктор Бессмертный считает, что если питаться свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, то необходимости принимать поливитамины нет, — передает радио Sputnik.
Как отметил врач, «в цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов, они находятся у нас на столе».
Но все же в некоторых регионах у людей нехватка йода, нужно его пополнять, и витамин D необходим для детей до трех лет. Бессмертный подчеркнул, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно.
Гипервитаминоз витамина D или витамина A небезопасен для здоровья. Признаки гипервитаминоза: тошнота, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи в том числе, при гипервитаминозе D — рвота.
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