Ученые доказали: Алкоголь и лишний вес идут рука об руку

Стало известно, начиная с какой дозы алкоголя повышается риск ожирения.

Спиртное провоцирует набор веса как у мужчин, так и у женщин

Ежедневное употребление алкоголя, эквивалентного всего семи граммам этанола (половина «стандартного» напитка), повышает риск ожирения у мужчин сразу на 10 процентов. И чем выше доза спиртного, тем выше шанс не только стать обладателем тучной фигуры, но и заполучить вдобавок метаболический синдром.

Таковы результаты общенационального исследования в Южной Корее, охватившего почти 27 миллионов взрослых в возрасте от 20 лет. Его результаты были представлены на Европейском и Международном конгрессе по ожирению (ECOICO), который в этом году проводился онлайн, сообщает Medical Express.

Под стандартным напитком понималась доза в 14 граммов чистого алкоголя. Это примерно небольшой бокал вина (118 миллилитров) или бутылочка пива (355 миллилитров). ВОЗ определяет стандартный алкогольный напиток как 10 граммов чистого этанола. При этом как мужчинам, так и женщинам не рекомендуется употреблять более двух таких напитков в день.

Данные для исследования брались из Корейской национальной системы медицинского страхования за период с 2015 по 2016 годы, мужчин и женщин в выборке было примерно поровну. Даже после учета других влияющих на ожирение факторов, таких как возраст, физические упражнения, курение и доход, анализ обнаружил сильную связь между потреблением алкоголя и ожирением, а также метаболическим синдромом. Под последним обычно понимают совокупность отклонений, включая ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, что в итоге становится фактором риска появления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и так далее.

По сравнению с трезвенниками, мужчины, которые выпивали в среднем от половины до одного стандартного напитка в день (7,1–14 граммов алкоголя), примерно на 10 процентов чаще страдали ожирением и метаболическим синдромом. Удвоение дозы повышало эти риски на 22 и 25 процентов соответственно, а те кто превышал и этот показатель, сталкивались с указанными проблемами со здоровьем уже на 34 и 42 процента чаще.

Примерно та же картина наблюдалась и у женщин, правда в каждом случае риск развития указанных недугов был на несколько процентных пунктов ниже.

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